Национальная почтовая служба Франции — La Poste сообщила о масштабном сбое, который вывел из строя все ее информационные системы. Инцидент нарушил работу цифрового банкинга и онлайн-сервисов для миллионов пользователей.

La Poste — государственная компания с штатом более 250 000 сотрудников, входящая в состав Groupe La Poste. Группа предоставляет услуги в области доставки посылок и почты, банковские и страховые сервисы, а также работает с мобильной связью.

В социальных сетях компания сообщила, что из-за сбоя была нарушена работа сразу нескольких платформ: основного сайта, мобильного приложения, сервиса цифровой идентификации и платформы для хранения документов Digiposte. Также некоторые почтовые отделения столкнулись с проблемами в работе, хотя представители La Poste заявили, что клиенты по-прежнему могут проводить банковские и почтовые операции через операторов на стойках обслуживания.

«Для банковских клиентов онлайн-платежи остаются доступными с SMS-аутентификацией. Снятие наличных в банкоматах, оплата картами в терминалах магазинов и переводы через WERO работают в штатном режиме», — уточнили в компании.

Представители La Banque Postale (банковское подразделение Groupe La Poste) подтвердили, что онлайн-сервисы и мобильные приложения тоже не работают, но ключевые банковские операции можно выполнить в обычном режиме.

«Основные банковские услуги не пострадали. Платежи, межбанковский обмен и обработка потоков работают в обычном режиме. Снятие наличных, оплата картами в магазинах и переводы через WERO по-прежнему доступны», — заявили в La Banque Postale. Онлайн-платежи картами тоже работают (с SMS-аутентификацией вместо стандартной сертификации через Certicode).

Хотя почтовая служба пока не раскрыла ни сроков полного восстановления работы, ни характера инцидента, французские СМИ сообщают, что причиной сбоя стала масштабная DDoS-атака, которая повлияла на работу компании по всей стране.