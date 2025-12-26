Google готовится реализовать функцию, о которой пользователи просили годами — возможность сменить адрес электронной почты @gmail.com без создания нового аккаунта. Об этом стало известно из обновленного руководства в разделе техподдержки компании, которое случайно обнаружили пользователи.

До сих пор Google позволяла пользователям только переключаться между разными псевдонимами (алиасами) почты, но изменить сам основной адрес @gmail.com было нельзя. Похоже, теперь в компании решили отказаться от этого ограничения и дать пользователям больше контроля.

«Адрес электронной почты, связанный с вашим аккаунтом Google, — это адрес, который вы используете для входа в сервисы Google. Этот email помогает вам и другим идентифицировать ваш аккаунт, — гласит обновленная документация. — При желании вы можете изменить адрес электронной почты Google-аккаунта, который заканчивается на gmail.com, на новый адрес, который также заканчивается на gmail.com».

Если изменить адрес @gmail.com, старый адрес не перестанет работать. У пользователя фактически будет два рабочих адреса @gmail.com — оригинальный и новый. Кроме того, после таких изменений пользователь не сможет изменить или удалить свой email-адрес в течение следующих 12 месяцев.

Представители Google пока не делали никаких официальных заявлений о новой функции, однако появление нового руководства явно указывает на то, что развертывание уже началось.

Интересно, что пока документация доступна только на хинди — одном из государственных языков Индии. То есть пока функцию, вероятно, тестируют только на индийском рынке. Когда функция станет доступна всем пользователям Gmail, пока неизвестно.

Конкуренты Gmail, такие как Outlook и Proton, давно разрешают пользователям не только переключаться между различными алиасами, но и менять основной адрес. Похоже, в Google наконец решили последовать их примеру.