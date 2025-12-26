Интерпол провел международную операцию Sentinel, в ходе которой были арестованы 574 человека и возвращено 3 млн долларов США, похищенных в результате BEC-атак, мошенничества и вымогательства.

Операция проходила с 27 октября по 27 ноября 2025 года при участии правоохранителей из 19 стран мира. За это время были ликвидированы более 6000 вредоносных ссылок и взломано шифрование шести вариантов вымогательской малвари.

Сообщается, что в Сенегале удалось предотвратить BEC-атаку на нефтяную компанию — злоумышленники пытались похитить 7,9 млн долларов через банковский перевод. Счета заморозили до того, как деньги успели вывести.

Гана стала площадкой для расследования вымогательской атаки на финансовую организацию. Преступники зашифровали 100 ТБ данных и украли 120 000 долларов. Специалисты проанализировали использованную в этой атаке малварь, создали дешифратор и восстановили 30 ТБ информации. Фигуранты дела уже находятся под арестом.

Международные мошенники из Ганы и Нигерии создавали поддельные сайты известных сетей быстрого питания. В итоге злоумышленники выманили более 400 000 долларов более чем у 200 жертв. Правоохранители арестовали десять человек, изъяли свыше 100 устройств и отключили около 30 серверов хакеров.

В Бенине прошел один из наиболее масштабных этапов операции: 106 задержанных, 43 ликвидированных вредоносных домена и 4318 мошеннических аккаунтов закрыто в социальных сетях.

В Камеруне разоблачили мошенническую схему с продажей автомобилей. Следователи вычислили скомпрометированный сервер и через несколько часов заморозили банковские счета злоумышленников.

«Кибератаки в Африке становятся все масштабнее и изощреннее, особенно атаки, направленные против критических секторов вроде финансов и энергетики», — заявляют в Интерполе.

Помимо правоохранительных органов в операции принимал активное участие и частный сектор. Специалисты из Team Cymru, The Shadowserver Foundation, Trend Micro, TRM Labs и Uppsala Security помогали отслеживать IP-адреса, задействованные в вымогательских атаках и мошенничестве, а также замораживать криминальные активы.

Sentinel — не первая крупная операция Интерпола, прошедшая в регионе. К примеру, в августе текущего года операция Serengeti 2.0 завершилась арестом 1209 подозреваемых в киберпреступлениях. Тогда пострадавшим вернули 97,4 млн долларов и отключили 11 432 вредоносные инфраструктуры, связанные с атаками на 87 858 жертв.