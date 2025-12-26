ИБ-специалист Анураг Сен (Anurag Sen) обнаружил, что БД системы распознавания автомобильных номеров в Узбекистане была свободно доступна онлайн — любой желающий мог получить доступ ко всей информации. Неизвестно, сколько времени система была открыта, но БД появилась еще в сентябре 2024 года, а мониторинг дорожного трафика запустили в середине текущего года.

Как сообщает издание TechCrunch, в Узбекистане работают около сотни групп дорожных камер, которые непрерывно сканируют номерные знаки проезжающих автомобилей, а также их пассажиров. Система фиксирует тысячи нарушений ежедневно — от проезда на красный свет до водителей без ремней безопасности и незарегистрированных авто.

Анализ показал, что как минимум сотня групп камер установлена в крупных узбекских городах, на оживленных перекрестках и важных транспортных развязках. Камеры есть в Ташкенте, южных городах Джиззах и Карши, а также в восточном Намангане. Часть устройств расположена в сельской местности — на маршрутах вблизи некогда спорных участков границы между Узбекистаном и Таджикистаном.

Устройства снимают видео и делают фотографии нарушителей в разрешении 4K. Незащищенная система предоставляет доступ к веб-интерфейсу с дашбордом, где операторы могут изучить записи нарушений.

Как рассказал журналистам исследователь, БД этой системы была свободно доступна любому желающему через интернет. По его словам, это дает редкую возможность изучить, как работают национальные системы отслеживания номеров авто, какие данные они собирают, и как можно использовать их для слежения за перемещениями миллионов людей.

По словам Сена, БД раскрывает реальные координаты камер и содержит миллионы фотографий и видеозаписей проезжающих машин. Система работает под управлением Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана, но на запросы TechCrunch о комментариях в ведомстве не ответили. В UZCERT тоже прислали журналистам лишь автоматический ответ, подтверждающий получение письма.

Развернутая в Узбекистане платформа описывается как «интеллектуальная система управления трафиком», созданная китайской компанией Maxvision. Согласно публично доступным документам компании, Maxvision экспортирует свои решения для безопасности и наблюдения в Буркина-Фасо, Кувейт, Оман, Мексику, Саудовскую Аравию и Узбекистан.

Нужно сказать, что незащищенная БД в Узбекистане не является чем-то уникальным. К примеру, ранее в этом году издание Wired сообщало, что более 150 камер для распознавания номеров в США были доступны через интернет без какой-либо защиты.

Власти США в целом активно развивают собственную сеть для распознавания номеров, и в основном решения для этого правительству поставляет гигант в индустрии наблюдения, компания Flock. Совсем недавно издание 404 Media писало, что десятки камер Flock были публично доступны через интернет, из-за чего журналисты смогли в режиме реального времени наблюдать за тем, как их отслеживают решения компании.