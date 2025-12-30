Хакерская группировка Everest опубликовала на своем сайте в даркнете заявление о взломе систем американского автопроизводителя Chrysler. Согласно заявлению злоумышленников, они украли у компании 1088 ГБ данных — всю базу, связанную с операциями Chrysler.

Атакующие утверждают, что похищенная информация охватывает период с 2021 по 2025 год. Якобы в наборе данных содержатся более 105 ГБ из Salesforce, включая записи о клиентах, дилерах и внутренних агентах автопроизводителя.

В качестве доказательства своих заявлений хакеры опубликовали скриншоты, на которых видно структуру БД, внутренние таблицы, древо каталогов и экспорты из CRM-системы. Также на изображениях видны записи Salesforce с логами взаимодействий: имена клиентов, телефоны, email-адреса, физические адреса, данные об автомобилях, информация об отзывных кампаниях и результаты звонков вроде «голосовая почта», «неверный номер» или «запланирован обратный звонок».

Кроме того, хакеры показали рабочие логи агентов с попытками дозвона, координацией отзывов, записью в сервис и статусами автомобилей (продана, отремонтирована или владелец не найден).

Другие скриншоты демонстрируют каталоги дилерских сетей, автомобильных брендов, отзывных программ, FTP-пути и служебные инструменты. Отдельные изображения намекают на кражу HR-данных: на скриншотах видны списки сотрудников со статусами вроде «активен» или «уволен навсегда», временные метки и корпоративные почтовые домены, связанные с автоконцерном Stellantis, который владеет брендами Jeep, Chrysler, Dodge и FIAT.

Участники Everest угрожают опубликовать весь массив похищенных данных, если компания не выйдет на контакт. Также хакеры анонсировали релиз аудиозаписей звонков клиентской поддержки, усиливая давление на Chrysler.

В настоящее время представители Chrysler не подтвердили факт кибератаки и никак не прокомментировали заявления группировки.