Илья Лихтенштейн (Ilya Lichtenstein), получивший пять лет лишения свободы за отмывание средств, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году, вышел на свободу досрочно. В тюрьме он провел лишь 14 месяцев.

38-летний Лихтенштейн сообщил о своем освобождении в соцсети X, поблагодарив за это First Step Act — закон о реформе системы уголовного правосудия, принятый во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2018 году.

«Я по-прежнему намерен внести вклад в развитие информационной безопасности», — добавил Лихтенштейн в своем сообщении.

Официальный представитель администрации Трампа подтвердил изданию CNBC, что Лихтенштейн «отбыл значительную часть срока» и теперь находится под домашним арестом «в соответствии с законодательством и политикой Федерального бюро тюрем США».

Напомним, еще в 2016 году Лихтенштейн и его жена Хизер Морган (Heather Morgan), также известная под псевдонимом Razzlekhan, стали участниками одного из крупнейших криптовалютных ограблений в истории, о чем мы детально рассказывали в отдельной статье.

Как уже известно теперь, Лихтенштейн эксплуатировал уязвимость в multisig-системе Bitfinex, позволившую ему авторизовать транзакции без подтверждений от BitGo — сторонней компании, управлявшей активами биржи. Он инициировал более двух тысяч транзакций и вывел 119 754 биткоина, которые тогда стоили порядка 71 млн долларов.

Супругов арестовали в феврале 2022 года, а в августе 2023 года они признали свою вину в отмывании денег. Хотя они пытались скрыть след украденных средств, конвертируя биткоины в другие криптовалюты и прогоняя их через миксер-сервисы, расследование продвинулось благодаря тому, что пара купила подарочные карты Walmart за краденые биткоины и активировала их через аккаунт, зарегистрированный на настоящее имя Морган.

В итоге правоохранители сумели вернуть около 94 000 биткоинов (в 2022 году их стоимость оценивалась в 3,6 млрд долларов), что стало одной из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории США. В январе 2025 года прокуроры подали ходатайство о возврате активов бирже Bitfinex.

Лихтенштейна приговорили к пяти годам тюрьмы в ноябре 2024 года, тогда как его жена получила 18 месяцев лишения свободы, но покинула пенитенциарное учреждение даже раньше мужа — в конце октября 2025 года. Тогда она писала в X, что освободилась «примерно месяц назад», а «тюрьма оказалась вполне ничего».

«Лучший новогодний подарок — снова быть дома с мужем после четырех лет разлуки», — прокомментировала Морган освобождение Лихтенштейна.

История Лихтенштейна и Морган стала настолько резонансной, что в 2024 году Netflix выпустил документальный фильм о них под названием Biggest Heist Ever.