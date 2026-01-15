Правоохранители объявили об аресте 33-летнего гражданина Нидерландов, которого подозревают в управлении платформой AVCheck — онлайн-сервисом для тестирования малвари, который был закрыт в мае прошлого года в ходе операции Endgame.

Офис генерального прокурора (Openbaar Ministerie, OM) сообщил об аресте в начале текущей недели, хотя имя подозреваемого пока не раскрывается. Мужчину арестовали в минувшие выходные в аэропорту Схипхол в Амстердаме. По данным правоохранителей, вскоре после закрытия AVCheck он бежал из Нидерландов и скрылся в ОАЭ.

«Подозреваемый находился под международным наблюдением некоторое время, прежде чем его в воскресенье задержала Королевская жандармерия в аэропорту Схипхол, — говорится в заявлении OM. — Устройства хранения данных, принадлежащие задержанному, изъяты».

Подозреваемого связывают с двумя компаниями, через которые он предположительно предоставлял киберпреступникам и разработчикам малвари доступ к платформе AVCheck.

Напомним, что сервис закрыли 27 мая 2025 года в рамках второй волны операции «Эндшпиль» (Endgame) — совместной акции властей Нидерландов, США и Финляндии. Как тогда писали голландские правоохранители, AVCheck являлся одним из крупнейших международных сервисов для обхода антивирусных решений, который помогал киберпреступникам оценивать скрытность их малвари, а также ее способности по уклонению от обнаружения.

Это позволяло злоумышленникам понять, какие системы защиты их угроза способна обойти, а значит — какие организации они могут атаковать.

«Киберпреступники не просто создают вредоносное ПО — они совершенствуют его для нанесения максимального ущерба, — отмечали после закрытия сервиса представители ФБР. — Используя сервисы противодействия антивирусам, злоумышленники оттачивают свое оружие против самых надежных систем безопасности, чтобы лучше проходить сквозь файрволы, избегать криминалистического анализа и наносить максимальный урон системам жертв».

Операция Endgame, в рамках которой закрыли AVCheck, стала одной из масштабнейших международных акций против киберпреступности. Координация между спецслужбами разных стран показала, что даже скрывающиеся за границей подозреваемые остаются под наблюдением и рано или поздно могут быть арестованы.