В браузере Google Chrome появилась возможность удаления локальных ИИ-моделей, которые обеспечивают работу функции Enhanced Protection. Эту систему защиты усилили с помощью ИИ в прошлом году.

Enhanced Protection появилась в браузере несколько лет назад, но сравнительно недавно ее усилили неизвестными ИИ-моделями, чтобы пользователи были защищены в режиме реального времени от опасных сайтов, загрузок и расширений.

При этом неясно, чем именно ИИ-версия отличается от прежней реализации. Судя по всему, Google использует ИИ для распознавания паттернов в реальном времени и предупреждения пользователей о потенциально вредоносных сайтах (даже если ресурс ранее не попадал в черный список компании). Кроме того, по информации Google, ИИ-защита также позволяет осуществлять глубокий анализ подозрительных загрузок.

Как подтверждают в компании, функция Enhanced Protection работает на базе ИИ-модели, которая хранится локально на устройстве пользователя. Издание Bleeping Computer пишет, что теперь у пользователей Chrome появилась возможность удалить ИИ-модель, которая стоит за усиленной защитой.

Чтобы удалить модель, нужно открыть Chrome, перейти в Настройки -> Система и отключить опцию On-device GenAI. Как отмечают журналисты, судя по всему, локальная ИИ-модель в Chrome будет использоваться не только для защиты от мошенничества, но и для других функций.

В настоящее время функция удаления доступна в Chrome Canary, но вскоре должна появиться у всех пользователей браузера.