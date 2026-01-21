Разработчики Google решили усложнить процесс установки приложений из сторонних источников в Android. Представители компании подтвердили, что внедрят так называемый Accountability Layer — «уровень ответственности» для sideloading’а приложений, и в результате установка потребует дополнительных шагов.

Как сообщает издание Android Authority, суть этих изменений заключается в том, что процесс установки приложений станет более сложным, хотя продвинутые пользователи смогут выбрать опцию «Установить без проверки» (Install without verifying). В Google объясняют эти изменения заботой о безопасности и заявляют, что система должна точно убедиться, что пользователи понимают сопряженные с sideloading’ом риски.

Новые сообщения с предупреждениями были замечены в коде последних версий Google Play. Анализ кода приложения (версия 49.7.20-29) показал строки вроде «Приложение не может быть проверено в данный момент» и «Нет интернета, не удается проверить разработчика». То есть установка приложений из сторонних источников явно потребует подключения к сети для верификации, а если его нет — пользователь увидит предупреждение.

При этом эксперты F-Droid сообщили изданию, что некоторые из этих строк существовали в коде системного установщика пакетов Android с июля 2025 года. То есть теперь они мигрировали непосредственно в Google Play, что может сигнализировать о скором развертывании системы для пользователей.

Напомним, что летом 2025 года Google анонсировала новую систему верификации для разработчиков приложений с обязательной регистрацией. В частности, планировалось, что даже приложения, устанавливаемые на Android-устройства из сторонних источников (то есть распространяемые за пределами официального магазина Google Play), должны исходить только от разработчиков с подтвержденной личностью.

При этом в компании сообщали, что приложения неверифицированных разработчиков просто не будут устанавливаться на сертифицированные Android-устройства, то есть девайсы, на которых работает Play Protect и предустановлены приложения Google.

После волны критики компания частично отступила и пообещала создать отдельный режим для «опытных пользователей», которые смогут устанавливать неверифицированные приложения из сторонних источников. Судя по всему, исследователи обнаружили признаки разработки именно этой системы.

Сначала нововведение протестируют на пользователях из Бразилии, Индонезии, Сингапура и Таиланда, и это произойдет не раньше сентября 2026 года.

Разработчики альтернативных магазинов приложений, включая F-Droid, уже высказывали опасения по поводу будущего загрузки приложений из сторонних источников в Android. По их мнению, принятие новых правил может угрожать существованию любых альтернативных магазинов приложений, включая сам F-Droid. И пока в Google не раскрывают все детали новой системы, эти опасения остаются актуальными.

Фото Android Authority.