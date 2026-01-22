Первая книга доступна в печатном варианте с черно-белыми иллюстрациями и в электронном формате — выбирай, что удобнее.

«Это история о двух парнях из небольшого городка, которые, каждый по своим причинам, погрузились в хакинг. О том, как строчки кода меняют судьбы, как человеческие ошибки ведут к испытаниям, а случайные встречи — к новым возможностям.

Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эта книга станет для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит автор романа, ведущий редактор «Хакера» Валентин Холмогоров.