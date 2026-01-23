Специалисты компании F6 обнаружили свежую волну вредоносных рассылок от группировки PhantomCore. 19 и 21 января группа провела массированную атаку на российские компании из самых разных отраслей — от ЖКХ и финансов до аэрокосмического сектора и маркетплейсов.

PhantomCore известна с 2024 года и нацелена исключительно на российские и белорусские компании. Название группировки происходит от комбинации слов Phantom (по неймспейсу классов в .NET-инструменте хакеров) и Core (злоумышленники использовали имя MicrosoftStatisticCore в запланированных задачах).

На этот раз вредоносные письма приходят с темой «ТЗ на согласование» и содержат архив с двумя файлами: LNK-файлом и поддельным документом DOC, который на деле является RAR-архивом с документом-приманкой внутри.

При запуске LNK-файл исполняет cmd-команду, которая находит PowerShell в переменных окружения, а затем загружает и запускает первую стадию малвари. Полученный таким образом скрипт делает три вещи: показывает жертве документ-приманку, загружает в память следующую стадию вредоноса и прописывается в планировщике задач Windows.

Созданная задача повторяется с интервалом в 61 секунду — сразу после создания и в начале каждого следующего дня. Это обеспечивает злоумышленникам постоянное присутствие в системе.

Вторая стадия атаки представляет собой PowerShell-скрипт, практически идентичный известному ранее PhantomCore.PollDL (он же PhantomeRemote). После запуска малварь отправляет GET-запрос на управляющий сервер, передавая UUID устройства, имя компьютера и домена. В ответ вредонос ждет команду в формате cmd:{команда}|{id_команды}.

Полученная команда выполняется через Invoke-Command, а результат отправляется обратно на сервер POST-запросом. Отмечается, что в этой версии вредоноса обрабатывается только команда cmd, хотя в более ранних версиях PhantomCore поддерживалась также команда download.

В ходе расследования специалисты F6 обнаружили несколько компрометированных ресурсов, которые используются для размещения вредоносных скриптов атакующих: ink-master[.]ru, spareline[.]ru, shibargan[.]ru, act-print[.]ru, metelkova[.]ru, mistralkorea[.]ru и ast-automation[.]ru.

Сами вредоносные письма также рассылались с адресов, принадлежащих, судя по всему, легитимным российским компаниям: npocable-s[.]ru, satnet-spb[.]ru, nppntt[.]ru, tk-luch[.]ru и skbkp.tarusa[.]ru. Это также может указывать на компрометацию адресов.

Полный анализ вредоноса на платформе Malware Detonation от F6 доступен по ссылке.