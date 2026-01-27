Разработчики OnePlus добавили в свежие обновления ColorOS защиту Anti-Rollback Protection (ARB). В результате после обновления становится невозможно вернуться на старую прошивку, использовать кастомный ROM, а также не работает большинство методов восстановления устройств после сбоя. Механизм работает на аппаратном уровне, и избавиться от такой защиты невозможно.

Как сообщает издание Droidwin, механизм ARB появился с релизом ColorOS 16.0.3.500/.501/.503 — это сборки на базе Android 16 для OnePlus 13, 13T, OnePlus 15 и линейки Ace 5.

Защита срабатывает в момент установки обновления: на материнской плате «прожигается» e-fuse, который навсегда фиксирует новый уровень версии безопасности устройства. Отменить это программно невозможно — только заменить материнскую плату.

ARB является частью архитектуры Verified Boot в Android. Технология давно используется в устройствах Xiaomi, POCO, Redmi, Google и других производителей. Ее основная задача — предотвратить откат на старые и уязвимые версии ПО. Отмечается, что по логике работы защита ARB похожа на Samsung Knox: там тоже срабатывает предохранитель при разблокировке загрузчика, однако Samsung не превращает устройство в «кирпич», а блокирует сам процесс разблокировки загрузчика.

Защита у OnePlus реализована жестче. Так, после активации ARB любая попытка вернуться на более старую прошивку приводит к тому, что устройство превращается в «кирпич». Старые кастомные ROM тоже не сработают — устройство «окирпичится». Также после этого не сработают стандартные методы восстановления.

По информации Droidwin, ARB уже работает на:

OnePlus 13 и 13T — ColorOS 16.0.3.501;

OnePlus 15 — ColorOS 16.0.3.503;

OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro — ColorOS 16.0.3.500.

Кроме того, под угрозой находится серия OPPO Find X8: там ARB, вероятно, тоже уже включена. На очереди устройства OnePlus 11 и OnePlus 12.

Хотя пока защита ARB замечена только в ColorOS, учитывая общую кодовую базу с OxygenOS, в ближайших обновлениях защитный механизм может появиться и там.

В итоге пользователям, для которых важна возможность разблокировки загрузчика или установки кастомных прошивок, не рекомендуется устанавливать обновления с версиями .500, .501 или .503.