По данным СМИ, исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала (Madhu Gottumukkala) летом прошлого года загрузил служебные документы в ChatGPT.

Как сообщает Politico, со ссылкой на четырех сотрудников Министерства внутренней безопасности (DHS), Готтумуккала загрузил в чат-бот чувствительные контрактные документы CISA вскоре после прихода в агентство. Это вызвало несколько внутренних предупреждений системы безопасности, которые должны предотвращать кражу или случайную утечку правительственной информации из федеральных сетей.

Ирония ситуации заключается в том, что большинству сотрудников DHS доступ к ChatGPT заблокирован. Вместо этого они работают с одобренными ИИ-инструментами вроде DHSChat, которые настроены таким образом, чтобы запросы и документы не покидали пределы федеральных сетей. Готтумуккала же запросил специальное разрешение на использование продукта OpenAI. Зачем ему понадобился именно ChatGPT — неизвестно.

Утекшая информация не была секретной, но имела пометку «for official use only» — «только для служебного пользования». Обычно этот гриф применяется для несекретных, но чувствительных данных, несанкционированная публикация которых может навредить частной жизни или благополучию людей, либо помешать работе федеральных программ, важных для национальных интересов.

Теперь же эта информация может фигурировать в ответах любому из 800 млн активных пользователей ChatGPT.

По данным издания, DHS начало внутреннее расследование инцидента в августе прошлого года, изучая потенциальный ущерб госбезопасности. Последствия могут варьироваться от официального предупреждения и переобучения до приостановки или отзыва допуска к секретной информации.

Готтумуккала возглавил CISA весной прошлого года, после того, как кандидатура Шона Планки (Sean Plankey), выбранная Дональдом Трампом, была заблокирована сенатором Риком Скоттом (Rick Scott) из-за контракта на строительство кораблей береговой охраны. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм (Kristi Noem) назначила Готтумуккалу временно исполняющим обязанности — ранее он работал ее главным информационным директором в Южной Дакоте.

Нужно отметить, что загрузка закрытых данных в ChatGPT не первый скандал, связанный с руководителем CISA. К примеру, ранее в этом месяце Конгресс провел допрос Готтумуккалы по поводу массовых сокращений в прошлом году, в результате которых штат CISA уменьшился с 3400 до 2400 сотрудников. Законодатели предупреждали, что резкие урезания угрожают нацбезопасности и целостности выборов, а также могут оставить агентство неготовым к потенциальным конфликтам с Китаем.

Другой скандал связан с сообщениями СМИ о том, что Готтумуккала якобы провалил проверку на полиграфе при попытке получить доступ к высокочувствительным данным киберразведки. Исполняющий обязанности директора обвинил шестерых сотрудников CISA в том, что они ввели его в заблуждение, настояв на прохождении теста. Сотрудники утверждали, что это стандартная процедура, однако Готтумуккала позже назвал тест «несанкционированным» и отказался обсуждать его результаты.