Тиражи бумажных сборников «Хакера» с лучшими материалами последних лет постепенно заканчиваются на нашем складе, а первый спецвыпуск уже распродан. Если ты планировал собрать полную коллекцию, не откладывай — некоторых номеров осталось совсем немного.

Бумажный журнал — это не просто носитель информации, а коллекционный артефакт. Такие журналы не зависят от сервисов и подписок, не исчезнут после очередного апдейта системы и всегда будут под рукой на полке. К тому же это отличный вариант подарка для друзей и коллег.

Спецвыпуск №2 (2017–2019)

Этот спецвыпуск вышел в 2024 году и был приурочен к 25-летию «Хакера». Тираж сборника был допечатан по многочисленным просьбам читателей, но уже подходит к концу (осталось менее 30 экземпляров), и больше допечаток не планируется.

Внутри ты найдешь подборку материалов за 2017–2019 годы, посвященных социальной инженерии, реверсу гаджетов, взлому iPhone и многому другому. Каждая статья дополнена комментариями авторов и редакторов, которые позволят погрузиться в закулисье журнала, обычно остающееся за кадром.

Спецвыпуск №3 (2019–2021)

Этот сборник покинул типографию весной 2025 года. В него вошли лучшие статьи за 2019–2021 годы, включая материалы про Active Directory, SDR, checkm8, VeraCrypt и не только. Каждая статья по традиции снабжена комментариями, позволяющими узнать больше о работе редакции.

Тираж этого спецвыпуска тоже подходит к концу (осталось пара сотен экземпляров).

Лучшие статьи 2025 года

В этот коллекционный номер вошли 22 лучших материала 2025 года. Тебя ждет подшивка самого интересного за прошедший год, включая статьи про локальные LLM, декомпилятор на нейронках, полный воркфлоу разведки перед пентестом, реверс домофона с прослушкой и Doom II, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет, программирование клеточных автоматов в Minecraft и многое другое.

Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.

