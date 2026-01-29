Правоохранительные органы закрыли хак-форум RAMP — одну из немногих площадок, где до сих пор было можно открыто продвигать вымогательское ПО. Сайт использовался для продажи малвари, хакерских услуг и привлечения партнеров в вымогательские группировки.

В конце января 2026 года и Tor-версия форума, и домен ramp4u[.]io стали недоступны и отображают информацию о конфискации ресурса. В уведомлении сказано, что операция проведена совместно с Прокуратурой США по Южному округу Флориды и отделом компьютерных преступлений Министерства юстиции США.

Официального заявления от правоохранительных пока не поступало, но DNS-записи домена уже переключены на серверы, которые ФБР использует при конфискации сайтов: ns1.fbi.seized.gov и ns2.fbi.seized.gov.

Пока неясно, удалось ли властям получить доступ к базам данных пользователей и другой информации сайта.

На хакерском форуме XSS один из бывших администраторов RAMP под ником Stallman подтвердил конфискацию ресурса:

«С сожалением сообщаю вам, что правоохранительные органы получили контроль над форумом Ramp. Это событие уничтожило годы моего труда по созданию самого свободного форума в мире, и хотя я надеялся, что этот день никогда не наступит, в душе я всегда понимал, что это возможно. Это риск, на который мы все идем».

Форум RAMP появился в июле 2021 года, после того как популярные русскоязычные хакерские площадки запретили рекламу вымогательского ПО. Запрет был связан с давлением западных правоохранителей после атаки группировки DarkSide на компанию Colonial Pipeline.

В итоге RAMP рекламировался как одно из последних мест, где вымогательскую малварь можно продвигать открыто. Ряд группировок использовали площадку для рекламы своих операций, найма партнеров и покупки-продажи доступов к корпоративным сетям.