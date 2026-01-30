В этом году бумажные выпуски «Хакера» будут выходить раз в квартал, и сбор предварительных заказов на первый номер уже подходит к концу. Специальная цена 1000 рублей действует только до 1 февраля — после этого стоимость возрастет! Если планируешь приобрести экземпляр по выгодной цене, пора поспешить с заказом

После успешного опыта с бумажными спецвыпусками мы возвращаем то, чего так не хватало многим читателям, — регулярный печатный формат. Раз в квартал мы будем выпускать полноценный глянцевый журнал на 240 полосах с лучшими материалами.

Это значит, что в 2026 году выйдут четыре бумажных номера — по одному в квартал. Каждый выпуск станет подшивкой всего самого интересного за три месяца.

Что в первом номере

В первый выпуск 2026 года войдут лучшие статьи последних месяцев. В номере уже запланировано более 20 материалов — от практических гайдов до глубоких технических разборов.

Вот лишь часть содержимого:

Практика хешкрекинга — замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.

Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.

Как достать WordPress. Ищем и эксплуатируем уязвимости в плагинах.

Разбираем уязвимость в мегапопулярном фреймворке React.

Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.

Мощь двух китов. Объединяем возможности Burp и Acunetix.

Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — уникальным устройством для хакеров и пентестеров.

Спекки на максималках. На что способен ZX Evolution — самый продвинутый клон ZX Spectrum.

И многое другое!

Последние дни предзаказа

Обрати внимание: специальная цена 1000 рублей действует только до 1 февраля — после этого стоимость журнала возрастет. Тираж номера ограничен, так что если хочешь гарантированно получить свой экземпляр по выгодной цене, советуем не затягивать с заказом!

Отправка первого номера запланирована на март. Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК.

Возвращение регулярного бумажного формата — это эксперимент, который во многом зависит от читательской поддержки. Твой предзаказ — это не просто покупка журнала, а реальная помощь в возрождении печатного «Хакера», которого многие ждали годами. Чем больше поддержки будет сейчас, тем увереннее мы сможем двигаться дальше.

Предварительные заказы на следующие номера будут открываться по мере приближения к релизу очередного выпуска. Следи за новостями!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.