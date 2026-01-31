— Твой Стас — пи…

— Так, хорош, — прер­вал Серёги­ну гнев­ную тираду Кирилл, — рас­ска­жи тол­ком, что слу­чилось.

— Мы уже работать над про­ектом начали. Я плат­форму для интернет‑магази­на выб­рал, струк­туру базы при­кинул. А этот чудак на бук­ву эм уже пять раз за день поз­вонил, что­бы поделить­ся сво­ими вне­зап­ными гени­аль­ными иде­ями. При­чем каж­дая новая кру­че пре­дыду­щей. То, говорит, давай­те сде­лаем рекомен­датель­ный сер­вис, то запус­тим спра­воч­ник для мод­ниц, то замутим кон­курс кра­соты сре­ди покупа­тель­ниц… Если все его хотел­ки реали­зовы­вать, нам пару сотен прог­раммис­тов нанять при­дет­ся.

— Не надо делать ничего лиш­него, — успо­коил товари­ща Киря, — я с ним погово­рю.

Он уже начал понем­ногу догады­вать­ся, что под­писал­ся на малень­кую пер­сональ­ную катас­тро­фу раз­мером ров­но с одно­го гиперак­тивно­го заказ­чика. До это­го Кирилл ни разу не ввя­зывал­ся в подоб­ные ком­мерчес­кие про­екты, если не брать в рас­чет заяв­ки с хакер­ских форумов. Но там‑то как раз задачи при­ходи­ли струк­туриро­ван­ные, сро­ки обго­вари­вались более‑менее фик­сирован­ные, да и кли­енты попада­лись в основном вме­няемые: каж­дый поль­зователь подоб­ных пло­щадок прек­расно понимал, что дер­гать­ся лиш­ний раз не сто­ит. Сог­лаша­ясь на эту аван­тюру и взяв пре­доп­лату, Кирилл ввя­зал­ся в про­ект без догово­ра, без тех­ничес­кого задания, без какой‑то бумаж­ки, фик­сиру­ющей изна­чаль­но дос­тигну­тое сог­лашение. И теперь, слу­шая Серёгу, осоз­нал, нас­коль­ко ошиб­ся.

Внут­ри у него неп­рият­но шевель­нулось чувс­тво, что они, по сути, стро­ят дом по ука­зани­ям челове­ка, который каж­дую минуту меня­ет мне­ние о том, как это зда­ние дол­жно выг­лядеть. Сегод­ня воз­водим сруб, зав­тра вмес­то бре­вен понадо­бят­ся кир­пичные сте­ны. Сна­чала решили соору­дить кры­шу из черепи­цы, пос­лезав­тра он при­дума­ет купол а‑ля собор Свя­того Пет­ра. А если стро­ите­ли вдруг не выдюжат — винова­ты, конеч­но же, будут они. И чем доль­ше Кирилл об этом раз­мышлял, тем яснее понимал: проб­лемы неиз­бежны, потому что пра­вила игры не опре­деле­ны. С самого начала нуж­но было сос­тавить вмес­те со Ста­сом спи­сок задач и зафик­сировать объ­ем работ, но он это­го не сде­лал. Может, потому, что торопил­ся. А может, потому, что не хотел показать­ся занудой. Или, что гораз­до чес­тнее, прос­то впер­вые стол­кнул­ся с подоб­ной ситу­ацией и не имел ни малей­шего пред­став­ления, как пос­тупить пра­виль­но. Теперь Кирилл ясно ощу­щал, что, раз уж он взял на себя руково­дящую роль, проб­лему пред­сто­ит решать ему самому. И раз­говор со Ста­сом при­дет­ся вес­ти не мяг­ко, не намека­ми, а самым обыч­ным, про­заичес­ким спо­собом: уста­нав­ливая гра­ницы. Ина­че про­ект их сож­рет.

Клуб тоже замет­но изме­нил­ся. Непод­клю­чен­ные ком­пы, которые Влад пока не удо­сужил­ся заб­рать, так и гро­моз­дились в углу бес­формен­ной кучей, а вдоль стен оста­лись сто­ять древ­ние телеви­зоры — Кирилл собирал­ся сго­нять на днях на барахол­ку и при­купить пару ста­рых прис­тавок, что­бы воп­лотить спон­танно воз­никшую идею с рет­роиг­рами. А в углу, сдви­нув нес­коль­ко сто­лов, ребята орга­низо­вали сво­еоб­разный мини‑офис, где пря­мо сей­час кипела работа над интернет‑магази­ном. И эта деловая обста­нов­ка слег­ка обес­куражи­вала, слов­но Кирилл вдруг шаг­нул в чужой, слиш­ком серь­езный мир, воз­никший там, где еще недав­но царил бес­порядоч­ный под­рос­тко­вый хаос. Все­го неделю назад тут сто­ял запах чип­сов, жуж­жали сис­темни­ки, скри­пели стулья, а шум­ные ком­пании школь­ников игра­ли в сетевые стре­лял­ки, перего­вари­вались матом и жевали дешёвые сухари­ки. Теперь же помеще­ние слов­но сме­нило роль и при­мери­ло на себя стро­гий деловой кос­тюм, еще не понимая тол­ком, идет ли ему этот новый образ.

— Лад­но, тех­ничес­кое задание я зав­тра со Ста­сом обго­ворю, — попытал­ся успо­коить Сер­гея Кирилл, — как минимум поп­робую отклю­чить этот генера­тор безум­ных идей. И со ста­рой тех­никой пос­тара­юсь решить воп­рос, что­бы зал не прос­таивал, а то Тамара ско­ро нач­нет нам воп­росы задавать.

Ед­ва он вышел на ули­цу, его дог­нала запыхав­шаяся Маша, выс­коль­знув­шая из клу­ба сле­дом за ним.

— Слу­шай, — ска­зала она, прис­тра­иваясь рядом, — я хотела нас­чет дизай­на решить. Ты говорил, что у тебя есть вари­анты офор­мле­ния сай­та, а мне нуж­но от чего‑то отталки­вать­ся.

— Блин, забыл сов­сем, — хлоп­нул себя по лбу Кирилл. — Домой доберусь, приш­лю тебе образцы.

— Так пош­ли к тебе и вмес­те их выберем, — неожи­дан­но пред­ложила Маша.

Го­лос у нее был подоз­ритель­но бод­рый, буд­то она заранее зна­ла, что он ска­жет «нет», и уже при­гото­вила запас­ные вари­анты.

Он на секун­ду завис. Идея, пря­мо ска­жем, зас­тала его врас­плох: Кирилл совер­шенно не собирал­ся приг­лашать девуш­ку в свою не слиш­ком опрятную конуру, не успев навес­ти в ней хотя бы минималь­ный порядок.

— Да у меня там сей­час ремонт, — выдал он пер­вую при­шед­шую в голову отмазку, — грязь, пыль, ну ты понима­ешь.

— Класс, — отве­тила она как‑то черес­чур быс­тро, на его взгляд, — я тебе еще и помогу заод­но.

— В смыс­ле? — опе­шил Кирилл.

— В пря­мом. Я умею кле­ить обои и даже дрель в руках дер­жать. У меня мать с отцом, меж­ду про­чим, квар­тирны­ми ремон­тами занима­ются, они меня пос­ле шко­лы с собой бра­ли иног­да, потому что не с кем было оста­вить. Вот кое‑чему и научи­лась.

— Да там и делать пока осо­бо нечего, так, мелочи, — сно­ва попытал­ся вык­рутить­ся он.

— Прек­расно, — отре­зала Маша. — Я за мелочи. Ты в какой сто­роне живешь?

Ки­рилл вклю­чил свет в коридо­ре, и Маша вни­матель­но осмотре­лась.

— Тес­новато, но уют­нень­ко, — вынес­ла свой вер­дикт она, — в прин­ципе, у этой бер­логи есть шанс стать чем‑то при­коль­ным. Най­дет­ся во что пере­одеть­ся?