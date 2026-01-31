— Так, хорош, — прервал Серёгину гневную тираду Кирилл, — расскажи толком, что случилось.
— Мы уже работать над проектом начали. Я платформу для интернет‑магазина выбрал, структуру базы прикинул. А этот чудак на букву эм уже пять раз за день позвонил, чтобы поделиться своими внезапными гениальными идеями. Причем каждая новая круче предыдущей. То, говорит, давайте сделаем рекомендательный сервис, то запустим справочник для модниц, то замутим конкурс красоты среди покупательниц… Если все его хотелки реализовывать, нам пару сотен программистов нанять придется.
— Не надо делать ничего лишнего, — успокоил товарища Киря, — я с ним поговорю.
Он уже начал понемногу догадываться, что подписался на маленькую персональную катастрофу размером ровно с одного гиперактивного заказчика. До этого Кирилл ни разу не ввязывался в подобные коммерческие проекты, если не брать в расчет заявки с хакерских форумов. Но там‑то как раз задачи приходили структурированные, сроки обговаривались более‑менее фиксированные, да и клиенты попадались в основном вменяемые: каждый пользователь подобных площадок прекрасно понимал, что дергаться лишний раз не стоит. Соглашаясь на эту авантюру и взяв предоплату, Кирилл ввязался в проект без договора, без технического задания, без какой‑то бумажки, фиксирующей изначально достигнутое соглашение. И теперь, слушая Серёгу, осознал, насколько ошибся.
Внутри у него неприятно шевельнулось чувство, что они, по сути, строят дом по указаниям человека, который каждую минуту меняет мнение о том, как это здание должно выглядеть. Сегодня возводим сруб, завтра вместо бревен понадобятся кирпичные стены. Сначала решили соорудить крышу из черепицы, послезавтра он придумает купол а‑ля собор Святого Петра. А если строители вдруг не выдюжат — виноваты, конечно же, будут они. И чем дольше Кирилл об этом размышлял, тем яснее понимал: проблемы неизбежны, потому что правила игры не определены. С самого начала нужно было составить вместе со Стасом список задач и зафиксировать объем работ, но он этого не сделал. Может, потому, что торопился. А может, потому, что не хотел показаться занудой. Или, что гораздо честнее, просто впервые столкнулся с подобной ситуацией и не имел ни малейшего представления, как поступить правильно. Теперь Кирилл ясно ощущал, что, раз уж он взял на себя руководящую роль, проблему предстоит решать ему самому. И разговор со Стасом придется вести не мягко, не намеками, а самым обычным, прозаическим способом: устанавливая границы. Иначе проект их сожрет.
Клуб тоже заметно изменился. Неподключенные компы, которые Влад пока не удосужился забрать, так и громоздились в углу бесформенной кучей, а вдоль стен остались стоять древние телевизоры — Кирилл собирался сгонять на днях на барахолку и прикупить пару старых приставок, чтобы воплотить спонтанно возникшую идею с ретроиграми. А в углу, сдвинув несколько столов, ребята организовали своеобразный мини‑офис, где прямо сейчас кипела работа над интернет‑магазином. И эта деловая обстановка слегка обескураживала, словно Кирилл вдруг шагнул в чужой, слишком серьезный мир, возникший там, где еще недавно царил беспорядочный подростковый хаос. Всего неделю назад тут стоял запах чипсов, жужжали системники, скрипели стулья, а шумные компании школьников играли в сетевые стрелялки, переговаривались матом и жевали дешёвые сухарики. Теперь же помещение словно сменило роль и примерило на себя строгий деловой костюм, еще не понимая толком, идет ли ему этот новый образ.
— Ладно, техническое задание я завтра со Стасом обговорю, — попытался успокоить Сергея Кирилл, — как минимум попробую отключить этот генератор безумных идей. И со старой техникой постараюсь решить вопрос, чтобы зал не простаивал, а то Тамара скоро начнет нам вопросы задавать.
Едва он вышел на улицу, его догнала запыхавшаяся Маша, выскользнувшая из клуба следом за ним.
— Слушай, — сказала она, пристраиваясь рядом, — я хотела насчет дизайна решить. Ты говорил, что у тебя есть варианты оформления сайта, а мне нужно от чего‑то отталкиваться.
— Блин, забыл совсем, — хлопнул себя по лбу Кирилл. — Домой доберусь, пришлю тебе образцы.
— Так пошли к тебе и вместе их выберем, — неожиданно предложила Маша.
Голос у нее был подозрительно бодрый, будто она заранее знала, что он скажет «нет», и уже приготовила запасные варианты.
Он на секунду завис. Идея, прямо скажем, застала его врасплох: Кирилл совершенно не собирался приглашать девушку в свою не слишком опрятную конуру, не успев навести в ней хотя бы минимальный порядок.
— Да у меня там сейчас ремонт, — выдал он первую пришедшую в голову отмазку, — грязь, пыль, ну ты понимаешь.
— Класс, — ответила она как‑то чересчур быстро, на его взгляд, — я тебе еще и помогу заодно.
— В смысле? — опешил Кирилл.
— В прямом. Я умею клеить обои и даже дрель в руках держать. У меня мать с отцом, между прочим, квартирными ремонтами занимаются, они меня после школы с собой брали иногда, потому что не с кем было оставить. Вот кое‑чему и научилась.
— Да там и делать пока особо нечего, так, мелочи, — снова попытался выкрутиться он.
— Прекрасно, — отрезала Маша. — Я за мелочи. Ты в какой стороне живешь?
Кирилл включил свет в коридоре, и Маша внимательно осмотрелась.
— Тесновато, но уютненько, — вынесла свой вердикт она, — в принципе, у этой берлоги есть шанс стать чем‑то прикольным. Найдется во что переодеться?
