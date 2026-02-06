Подпольные форумы, компьютерные клубы, dial-up на всю ночь. Времена, когда хакеры были романтиками-одиночками, а интернет — территорией свободы, а не полем боя корпораций. Ведущий редактор «Хакера» Валентин Холмогоров написал продолжение романа «Хакеры.RU», и мы уже готовим книгу к печати. «Белый хакер» — это история о тех, кто взрослел вместе с цифровым миром. Предварительные заказы открыты!

О чем книга

Кирилл остался один — без команды, без поддержки, но с багажом знаний, способных менять правила игры. Компьютерный клуб, ставший его временным убежищем, балансирует на грани закрытия. Корпорация TerraCore вновь запускает опасные эксперименты с технологиями, грозящими уничтожить интернет, каким мы его знаем. Кирилл понимает: в одиночку не выстоять. Но где найти тех, кому можно доверять и кто поверит в тебя? Как действовать, если каждый шаг может стать последним?

«Белый хакер» — это история об эпохе компьютерных клубов, подпольных форумов и хакеров, способных менять правила игры. Роман, вдохновленный реальными событиями и духом нулевых.

Печатная версия

Мы уже готовим к печати бумажную версию книги с черно-белыми иллюстрациями, которая станет отличным дополнением или началом коллекции, крутым подарком и эксклюзивным сувениром.

Обрати внимание: тираж ограничен. На время приема предварительных заказов действует специальная цена — 1000 рублей. Стоимость книги возрастет, после того как она выйдет из типографии!

Начало рассылки заказов запланировано на март 2026 года. Доставка будет осуществляться компанией СДЭК до удобного пункта выдачи.

Читать сейчас

Если ты еще не знаком с этой историей — каждую субботу на сайте публикуется новая глава романа. Первые главы «Белого хакера» можно прочитать без платной подписки:

