Если ты все пропустил, напоминаем, что в этом году «Хакер» начал выходить в ежеквартальном формате. Под одной обложкой мы собираем лучшие публикации за прошедший квартал: практические гайды, технические разборы, реверс, эксплуатацию уязвимостей, материалы по железу, разработке и многое другое. Каждый номер представляет собой полноценное глянцевое издание объемом 240 полос.
Первый номер 2026 года уже отпечатан и добрался до читателей, а второй номер мы недавно передали в типографию.
Если оформить заказ на все ежеквартальные номера сейчас, первые два выпуска приедут к тебе одной посылкой в ближайшее время. Оставшиеся номера мы будем отправлять по мере их подготовки и выхода.
Среди статей первого номера:
- Практика хешкрекинга — замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.
- Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.
- Как достать WordPress. Ищем и эксплуатируем уязвимости в плагинах.
- Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — уникальным устройством для хакеров и пентестеров.
- Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.
Среди статей второго номера:
- Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.
- Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.
- Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции
- Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.
- Возвращение еретика. Как работает новый метод расцензурирования LLM.
Бумажный «Хакер» по-прежнему остается экспериментом, который напрямую зависит от поддержки читателей. Покупая печатный журнал, ты не только помогаешь в возрождении того самого бумажного «Хакера», которого многие ждали годами, но и вкладываешься в собственные знания и навыки.
Каждый ежеквартальник — это 240 полос практических материалов, технических разборов, гайдов и исследований, к которым можно возвращаться спустя месяцы и годы, просто взяв с полки нужный номер.
Чем больше поддержки мы получим сейчас, тем увереннее сможем двигаться дальше и развивать печатный формат.