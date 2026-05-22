У нас отличные новости: в магазине «Хакера» появился комплект из всех четырех ежеквартальных выпусков журнала за 2026 год. Теперь можно оформить заказ сразу на все номера и зарезервировать экземпляры за собой. Стоимость бандла составляет 6500 рублей. В цену входят четыре журнала и их доставка. Тебе не придется следить за открытием новых предзаказов, ловить остатки тиражей и переживать, что какой-то номер закончится раньше времени — весь комплект 2026 года уже будет забронирован за тобой.

Если ты все пропустил, напоминаем, что в этом году «Хакер» начал выходить в ежеквартальном формате. Под одной обложкой мы собираем лучшие публикации за прошедший квартал: практические гайды, технические разборы, реверс, эксплуатацию уязвимостей, материалы по железу, разработке и многое другое. Каждый номер представляет собой полноценное глянцевое издание объемом 240 полос.

Первый номер 2026 года уже отпечатан и добрался до читателей, а второй номер мы недавно передали в типографию.

Если оформить заказ на все ежеквартальные номера сейчас, первые два выпуска приедут к тебе одной посылкой в ближайшее время. Оставшиеся номера мы будем отправлять по мере их подготовки и выхода.

Среди статей первого номера:

  • Практика хешкрекинга — замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.
  • Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.
  • Как достать WordPress. Ищем и эксплуатируем уязвимости в плагинах.
  • Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — уникальным устройством для хакеров и пентестеров.
  • Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.

Среди статей второго номера:

  • Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги.
  • Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах.
  • Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции
  • Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек.
  • Возвращение еретика. Как работает новый метод расцензурирования LLM.

Бумажный «Хакер» по-прежнему остается экспериментом, который напрямую зависит от поддержки читателей. Покупая печатный журнал, ты не только помогаешь в возрождении того самого бумажного «Хакера», которого многие ждали годами, но и вкладываешься в собственные знания и навыки.

Каждый ежеквартальник — это 240 полос практических материалов, технических разборов, гайдов и исследований, к которым можно возвращаться спустя месяцы и годы, просто взяв с полки нужный номер.

Чем больше поддержки мы получим сейчас, тем увереннее сможем двигаться дальше и развивать печатный формат.

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии