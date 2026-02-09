Фотохостинг Flickr предупредил пользователей о возможной утечке данных. Проблема возникла из-за уязвимости в системах стороннего провайдера почтовых рассылок, и злоумышленники сумели получить доступ к именам, адресам электронной почты и другой информации о подписчиках сервиса.

Представители компании сообщили, что узнали об уязвимости 5 февраля 2026 года. Через несколько часов после этого доступ к скомпрометированной системе был заблокирован. Подчеркивается, что учетные данные и финансовая информация пользователей не пострадали.

Основанный в 2004 году, Flickr остается одним из крупнейших фотохостингов в мире: на платформе размещено свыше 28 млрд фотографий и видео. Ежемесячно сервисом пользуются 35 млн человек, количество просмотров страниц достигает 800 млн.

Во Flickr не раскрывают, какой именно провайдер почтовых рассылок пострадал от атаки, а также не сообщают, скольких пользователей затронул этот инцидент. Известно лишь, что среди потенциально скомпрометированных данных были:

имена пользователей,

email-адреса,

никнеймы на Flickr,

типы аккаунтов,

IP-адреса,

данные о геолокации,

информация об активности на платформе.

В email-уведомлениях пострадавших пользователей просят проверить настройки своих аккаунтов на предмет подозрительных изменений и быть внимательными к фишинговым письмам, так как злоумышленники могут эксплуатировать украденные данные. Компания напоминает, что никогда не запрашивает пароли по электронной почте.

В настоящее время компания проводит расследование случившегося, усиливает архитектуру своих систем и ужесточает контроль за сторонними провайдерами.