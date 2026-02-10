Аналитики компании F6 обнаружили новую мошенническую схему, нацеленную на геймеров — злоумышленники запустили фальшивый маркетплейс цифровых товаров под вымышленным брендом Zadrotik. На сайте «торгуют» лицензионными ключами, игровой валютой и подписками на популярные сервисы — от CS2 и Fortnite до ChatGPT и Spotify. Цены варьируются от 810 рублей до 478 000 рублей за редкий скин Dragon Lore для CS2.

Исследователи пишут, что домен zadrotik[.]com был зарегистрирован 19 января 2026 года. В каталоге: товары для 39 мобильных и компьютерных игр, включая Rust, Standoff 2, PUBG Mobile и Genshin Impact.

Кроме игровых предметов, злоумышленники предлагают годовую подписку на ChatGPT Plus за 6210 рублей, Spotify Premium на 12 месяцев за 1879 рублей и пополнение iTunes на 5000 рублей за 6229 рублей. Самая дорогая позиция в фальшивом магазине — NFT-подарок для Telegram стоимостью свыше 16 000 рублей.

Трафик в фейковый магазин привлекают через TikTok, YouTube Shorts и Telegram-чаты игровых комьюнити. Скамеры размещают рекламные баннеры и оставляют комментарии под постами, маскируя их под «полезные советы» от реальных пользователей. Типичные сообщения выглядят так: «Нашел товар со скидкой 30%, пока актуально пишите в лс», «Делюсь выгодным вариантом, который сейчас сложно найти» или «Если кому нужно — пишите, подскажу».

Цель атакующих — заманить потенциальную жертву промокодом на первую покупку с ограниченным сроком действия. Это создает ощущение срочности и подталкивает к импульсивной оплате.

Как отмечают в F6, на первый взгляд сайт выглядит прилично: здесь почти нет характерных для мошеннических сайтов орфографических ошибок, есть разделы «Условия использования» и «Оферта». Однако связаться со «службой поддержки» можно только через Telegram или email — никаких реквизитов компании или ИП на ресурсе нет.

Перед покупкой пользователю предлагают указать почту и выбрать способ оплаты — картой, по QR-коду или криптовалютой. Независимо от метода платежа данные пользователя попадают к мошенникам. После оплаты деньги списываются, а товар, разумеется, не приходит.

Если жертва обращается в «поддержку», ей сообщают об «ошибке платежа» и предлагают «вернуть» деньги. На этом этапе скамеры могут повторно списать средства с карты.

По данным специалистов, за первые две недели работы фейкового магазина средний чек составил 2397 рублей. Чаще всего пользователи пытались купить NFT-подарок для Telegram «Бриллиантовое кольцо».