Как сообщает РИА «Новости», владельцы iPhone в России столкнулись с невозможностью войти на «Госуслуги» без установки мессенджера Max. При попытке авторизации система требует код подтверждения через Max, отправляя пользователя на страницу скачивания приложения. Push-уведомление с кодом приходит только после установки мессенджера.

По данным издания, происходящее затронуло именно пользователей iOS, в то время как на Android-устройствах вход остается доступным без Max.

«Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через Max. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру», — сообщается при входе на портал.

Впервые Минцифры анонсировало интеграцию Max с «Госуслугами» еще в августе 2025 года. Тогда ведомство позиционировало новый сервис как удобную альтернативу для тех, кто не может получать SMS, например, находясь за рубежом.

Напомним, что еще в прошлом году пользователи столкнулись с тем, что входа в «Госуслуги» требуется установка мессенджера Max, и пропустить это требование не получается. Тогда представители Минцифры сообщили, что был начат постепенный отказ от подтверждения входа на портал «Госуслуги» через SMS ради борьбы с мошенничеством.

В официальном заявлении министерства объяснялись преимущества получения кодов в Max. В частности сообщалось, что перед выдачей одноразового пароля чат-бот задает контрольные вопросы, которые помогают выявить попытку мошенничества. Если ответы покажутся подозрительными, бот не выдаст код и предупредит пользователя об опасности.

Еще в прошлом году эти нововведения подверглись критике со стороны пользователей. В итоге был найдены различные обходные пути. К примеру, можно открыть сайт «Госуслуг» в версии для ПК через браузер, после чего можно пропустить предложение установить Max.

Также можно изменить настройки двухфакторной аутентификации в личном кабинете «Госуслуг», выбрав одноразовые коды TOTP через приложения Google Authenticator, «Яндекс Ключ» и другие. Правда, для этого сначала придется все же войти в аккаунт.