В Следственном комитете сообщили о приговоре по делу об атаке на информационную систему «Детского мира». Злоумышленник, который в 2022 году похитил 7000 подарочных сертификатов магазина, получил пять лет колонии и штраф в размере 500 000 рублей.

Как рассказал «Интерфаксу» председатель СКР Александр Бастрыкин, следователи установили причастность к атаке на «Детский мир» Эмиля Галеева из Башкирии. В итоге суд признал его виновным по части 4 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации) и части 2 статьи 273 (использование вредоносных программ).

Атака на «Детский мир» произошла в 2022 году. Тогда Галеев и двое его соучастников арендовали шесть виртуальных серверов и развернули на них инструменты анонимизации для сокрытия активности. Следом злоумышленники подготовили вредоносные скрипты и в течение 12 дней атаковали информационную систему магазина брутфорс-атаками.

В результате хакеры получили доступ к 7000 электронных подарочных сертификатов и скопировали их на один из своих серверов.

«В результате глубокого технического анализа многотысячного массива цифровых данных, включавшего в себя свыше 5000 IP-адресов, кода и алгоритмов использовавшихся вредоносных программ удалось установить посекундную последовательность действий хакеров, их сетевые идентификаторы и используемое оборудование», — рассказал глава ведомства.

Отмечается, что двое соучастников Галеева успели скрыться после взлома. В настоящее время они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Напомним, что впервые об этой атаке стало известно еще в 2024 году. Тогда сообщалось о краже 4459 подарочных сертификатов и карт. Материалы дела гласили, что злоумышленники атаковали сайт «Детского мира» с применением «компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации». Расследованием занимался отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.