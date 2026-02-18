Российские пользователи и разработчики Linux лишились доступа к git.kernel.org и множеству смежных ресурсов. Предполагается, что проблемы возникли из-за работы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) на фоне замедления Telegram. При этом представители Роскомнадзора заявили, что никаких решений по ограничению сервисов Linux не принималось.

Как сообщает «Хабр», в середине февраля пользователи и разработчики Linux в России столкнулись с проблемой: сайт git.kernel.org — основной источник обновлений ядра — перестал открываться без использования дополнительных сетевых средств.

Пользователи пишут, что git clone зависает или завершается по таймауту, HTTPS-соединения обрываются, но доступ через IPv6 сохраняется у некоторых провайдеров, а при смене IP-адреса на зарубежный все работает корректно.

Также проблемы возникли и с другими ресурсами для разработки, включая Yocto Project, Zephyr Project, Buildroot, Artix Linux. То есть практически со всем базовым инструментарием для embedded-разработки и сборки дистрибутивов. Также было замечено, что не работают сайты с курсами по Python и важными для Linux библиотеками.

Высказывались предположения, что проблемы с Linux-сервисами возникли на фоне замедления Telegram и работы ТСПУ, которые установлены на сетях операторов связи, но сами провайдеры не имеют к ним доступа.

Как сообщают СМИ, вендоры отечественных дистрибутивов (Astra Linux, РЕД ОС и Alt Linux) были вынуждены использовать VPN, чтобы обновлять ядро и поддерживать сборку обновлений безопасности.

Так, председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов подтвердил журналистам Forbes, что kernel.org действительно был недоступен, а также добавил, что «такая изоляция мешает нормальному развитию отечественной разработки». Позже в компании сообщили, что блокировка снята — «хотя, возможно, не везде».

В «Ред Софт» (разработчик «Ред ОС») заявили, что экосистема не пострадала: обновления хранятся на собственных серверах внутри России.

В «Группе Астра» (разработчик ОС Astra Linux) описали ситуацию как некритичную, так как работа разработчика базируется «исключительно на исходных кодах ядра, полученных из исследовательского центра, и никаких негативных последствий зафиксировано не было».

На проблему обратила внимание и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: по ее словам, специалисты жалуются уже несколько дней, а все попытки получить от Роскомнадзора ответы ни к чему не привели. Она напомнила, что Linux лежит в основе практически всех российских ОС из реестра отечественного ПО.

Сегодня представители Роскомнадзора заявили СМИ, что не ограничивали работу сервисов Linux.

«Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Linux не поступали, меры ограничения к ним не применяются», — заявили в ведомстве.

Один из собеседников «Коммерсанта» на ИТ-рынке рассказал, что подобные инциденты с Linux-сервисами происходят не в первый раз: