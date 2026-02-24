Генеральная прокуратура Техаса подала иск против компании TP-Link, обвинив ее в обмане покупателей и создании угрозы национальной безопасности. По мнению властей штата, TP-Link позиционировала свои роутеры как безопасные, хотя прошивки устройств содержали уязвимости, которыми активно пользовались китайские хак-группы.

Иск стал результатом расследования, начатого еще в октябре прошлого года. Генпрокурор штата Кен Пакстон (Ken Paxton) утверждает, что TP-Link намеренно вводила покупателей в заблуждение, маркируя свою продукцию как «Made in Vietnam», хотя на самом деле все комплектующие поставлялись из Китая. Он подчеркивает, что китайское законодательство обязывает компании с китайскими цепочками поставок сотрудничать со спецслужбами и передавать пользовательские данные по запросу властей.

«На этой неделе мы запускаем серию скоординированных действий против компаний, связанных с Коммунистической партией Китая, чтобы послать четкий сигнал: мы в Техасе всегда ставим Америку на первое место, — заявил Пакстон. — TP-Link ответит по всей строгости закона за то, что подвергла безопасность американцев риску».

В иске перечислены конкретные инциденты: уязвимости в прошивках, которые эксплуатировали китайские группировки, а также использование роутеров TP-Link в крупном ботнете, который ворует учетные данные. Речь идет о ботнете Quad7 (он же CovertNetwork-1658 или xlogin), о котором аналитики Microsoft рассказали в октябре 2024 года. По данным компании, ботнет состоит из взломанных домашних и офисных роутеров (в основном устройств TP-Link) и используется для атак типа password spray.

Пакстон добавляет:

«Продукция TP-Link, почти целиком состоящая из китайских комплектующих, и намеренное введение техасцев в заблуждение относительно происхождения, приватности и безопасности устройств — это не просто нарушение закона, а угроза нацбезопасности, открывающая дорогу к скрытой слежке за потребителями».

В суде власти штата намерены добиваться денежных штрафов и судебного запрета, который обяжет TP-Link раскрывать китайское происхождение своих продуктов, а также прекратить сбор данных без информированного согласия пользователей.

Следует отметить, что в декабре 2025 года власти Техаса подали иски против пяти крупных производителей телевизоров (Sony, Samsung, LG, а также китайских Hisense и TCL), обвинив их в тайном и незаконном сборе пользовательских данных через технологию ACR (Automated Content Recognition).

Представители TP-Link заявили изданию Bleeping Computer, что обвинения Пакстона «не имеют под собой оснований и будут опровергнуты». В компании подчеркнули, что ни китайское правительство, ни Коммунистическая партия Китая не контролируют TP-Link, ее продукцию или данные пользователей.