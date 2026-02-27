Организация Fulu Foundation объявила о вознаграждении для исследователей, которые смогут заставить камеры Ring работать автономно — без передачи данных на серверы Amazon.

О вознаграждении было объявлено на фоне недавнего скандала вокруг рекламы Ring, показанной во время Супербоула (финал чемпионата NFL, главное спортивное событие года в США). В ролике компания продвигала функцию Search Party — ИИ-систему, которая задействует сеть соседских камер Ring для поиска потерянных собак.

Ролик задумывался как трогательная история, но зрители восприняли его совсем иначе: в соцсетях рекламу массово называли «дистопичной» и «жуткой». Пользователи писали, что если ИИ может сканировать камеры целого района в поисках пса, ничто не мешает использовать ту же инфраструктуру для слежки за людьми. Масла в огонь подлил тот факт, что функция Search Party включена по умолчанию, а ранее у Ring уже была непростая история с передачей данных правоохранительным органам.

В Fulu Foundation подчеркивают: суть не в поиске обычных уязвимостей. Нужно модифицировать прошивку или софт камер таким образом, чтобы видео шло на локальный ПК или сервер владельца камеры, а не в облако Amazon. При этом базовые функции (обнаружение движения, ночная съемка и так далее) должны сохраниться.

Фонд гарантирует победителю 10 000 долларов. Помимо этого, любой желающий может пожертвовать средства в призовой фонд, а Fulu удвоит сумму этих пожертвований в пределах еще 10 000 долларов.

«Проблема в софте, который работает на устройствах Ring и направляет видео на серверы Amazon. В идеале владельцы должны иметь возможность изменить это ПО таким образом, чтобы передавать видео на собственный сервер», — поясняет Кевин О'Рейли (Kevin O'Reilly), исполнительный директор Fulu Foundation.

В фонде напомнили о прошлых проблемах Ring с приватностью. К примеру, в 2023 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию в том, что та предоставляла своим сотрудникам неограниченный доступ к видео клиентов. Дело завершилось выплатой 5,6 млн долларов пострадавшим пользователям.

Сейчас Ring предлагает подписки стоимостью от 50 долларов в год за одну камеру до 100 долларов в месяц за услугу виртуальной охраны с живым мониторингом. Без подписки доступны лишь базовые функции: просмотр видео в режиме реального времени, уведомления о движении и двусторонняя связь. Запись и продвинутые возможности — только для подписчиков.

Fulu Foundation, основанный известным right-to-repair-активистом Луисом Россманом (Louis Rossmann), в конечном счете стремится не просто отвязать камеры Ring от серверов Amazon, но и добиться реформы раздела 1201 закона DMCA (Digital Millennium Copyright Act), который запрещает обход технических средств защиты. Активисты движения right-to-repair («право на ремонт») давно добиваются пересмотра этой нормы: хотя с 1998 года Бюро авторского права США ввело ряд исключений, текущий закон по-прежнему не допускает модификаций, которые предлагает фонд.