Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк считает, что лутбоксы в играх Steam — это нелегальные азартные игры, и требует от компании Valve возместить игрокам все полученные средства.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) подала иск против компании Valve, обвинив ее в том, что рандомизированные лутбоксы в Counter-Strike 2, Team Fortress 2 и Dota 2 фактически являются нелегальными азартными играми.

По мнению обвинения, лутбоксы работают по принципу игрового автомата: пользователи платят за шанс получить случайный виртуальный предмет, который может стоить как несколько центов, так и тысячи долларов. В иске подчеркивается, что некоторые скины (например, для AK-47) продаются более чем за миллион долларов, а общая стоимость предметов на маркетплейсе Steam оценивается примерно в 4,3 млрд долларов США по состоянию на март 2025 года.

Ключевой аргумент властей — возможность перепродажи выигранных предметов за реальные деньги. В отличие от многих других игр с лутбоксами, система Valve позволяет продавать скины как через собственный Steam Community Market, так и через сторонние площадки. Средства на кошельке Steam обладают покупательной способностью, эквивалентной реальным деньгам, а при желании их легко обналичить (например, купив Steam Deck и перепродав его). Именно это следователи и проделали в ходе подготовки к иску.

Кроме того, Valve обвиняют в излишней терпимости к сторонним сайтам, позволяющим перепродавать скины за реальные деньги. В иске упоминаются внутренние коммуникации сотрудников Valve, которые якобы свидетельствуют: в компании не возражали против подобных «сервисов обналичивания», если те напрямую не были связаны с азартными играми.

«Нелегальные азартные игры вредны и ведут к серьезным проблемам с зависимостью, особенно среди молодежи», — заявляет Летиция Джеймс.

В иске отдельно подчеркивается, что дети, рано столкнувшиеся с азартными играми, в четыре раза чаще страдают от игровой зависимости во взрослом возрасте.

Ранее Valve уже сталкивались с подобными претензиями. В 2016 году родители подавали два гражданских иска из-за связи Valve с сайтами для гемблинга на скинах, однако оба были отклонены. Примерно в это же время штат Вашингтон угрожал компании гражданским или уголовным преследованием, но дело так и не дошло до суда.

Теперь прокурор штата Нью-Йорк требует от Valve полностью запретить лутбоксы на территории штата, вернуть игрокам все потраченные средства, а также выплатить штраф в тройном размере от полученной прибыли.

Стоит отметить, что в январе 2025 года компания Cognosphere (разработчик Genshin Impact) уже согласилась выплатить 20 млн долларов для урегулирования аналогичного иска от Федеральной торговой комиссии США (FTC) — за недобросовестную рекламу лутбоксов для несовершеннолетних и введение игроков в заблуждение относительно шансов на выигрыш. Также компании запретили продавать лутбоксы подросткам младше 16 лет без согласия родителей.

Представители Valve пока не комментировали ситуацию.