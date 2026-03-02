В апреле в Центре международной торговли в Москве состоится CISO FORUM 2026 — ежегодный форум для руководителей в области информационной безопасности. В этом году мероприятие отмечает 20-летие.

Организатором форума выступает компания «Р-Конф». CISO FORUM позиционируется как клубная площадка для CISO, CIO и ИБ-архитекторов, где акцент делается на управленческих задачах и практических кейсах, а не на презентации вендоров.

Программа мероприятия включает три основных зала и зону практикумов. Первый зал посвящен роли CISO в бизнесе: архитектура ИБ, метрики, коммуникация с советом директоров. Второй — реагированию на инциденты: SOC, DDoS, Red Team и Blue Team. Третий — защите данных, API, облаков и работе с подрядчиками.

В Workshop Hall пройдут 45-минутные практикумы по AppSec, ИИ-агентам и работе SOC. Также заявлены Demo-сцена с питчами и закрытые отраслевые дискуссии для финансового, промышленного и телеком-секторов.

Среди подтвержденных спикеров: Всеслав Соленик («СберТех»), Георгий Руденко (Райффайзенбанк), Дмитрий Беляев и Виктор Бобыльков (MWS Cloud). В общей сложности организаторы ожидают более 1000 участников из 330+ организаций.

Реклама. ООО «Р-Конф». ИНН 9701165423.