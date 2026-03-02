Национальная налоговая служба Южной Кореи (National Tax Service, NTS) отчиталась о результатах операции против 124 крупных неплательщиков налогов. В ходе рейдов удалось конфисковать активы на общую сумму 8,1 млрд вон (примерно 5,6 млн долларов США), включая наличные, предметы роскоши и криптовалюту. Налоговая случайно опубликовала seed-фразу от конфискованного криптокошелька, и неизвестные похитили токены на сумму около 4,8 млн долларов США.

Дело в том, что для наглядности ведомство приложило к своему пресс-релизу фотографии изъятого у неплательщиков имущества. Среди них оказался снимок аппаратного кошелька Ledger, а также на фото попала и рукописная заметка с seed-фразой от него. Фактически чиновники случайно опубликовали мастер-ключ, дающий полный доступ к средствам на устройстве.

Результат не заставил себя ждать: спустя считанные часы после публикации неизвестные вывели с конфискованного кошелька 4 млн токенов Pre-Retogeum (PRTG), оценивавшихся примерно в 4,8 млн долларов США на момент кражи.

По данным корейских СМИ, анализ показал, что злоумышленник действовал методично: сначала перевел на кошелек небольшое количество Ethereum для оплаты комиссий (gas fee), а затем тремя отдельными транзакциями вывел токены PRTG на подконтрольный адрес.

Блокчейн-аналитик Чо Чже У (Cho Jae-woo), профессор Сеульского университета Хансон, сравнил действия налоговиков с тем, как если бы кто-то оставил открытый кошелек и на всю страну объявил, что деньги можно забирать. По мнению профессора, произошедшее демонстрирует «отсутствие базового понимания виртуальных активов» у сотрудников ведомства.

В настоящее время проблемный пресс-релиз уже удален с сайта NTS. В ведомстве принесли публичные извинения, заявив, что фотографии были призваны «предоставить общественности более наглядную информацию» о результатах операции.

Представители NTS обратились в Национальное полицейское агентство с просьбой найти человека, который опустошил изъятый кошелек. Также в ведомстве пообещали в будущем пересмотреть регламенты по изъятию, хранению и распоряжению виртуальными активами и провести дополнительное обучение сотрудников.