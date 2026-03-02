27-летний гражданин Украины Юрий Назаренко, известный под никами John Wick, Tor Ford и Uriel Septimberus, признал себя виновным в управлении сайтом OnlyFake. Платформа с помощью ИИ генерировала реалистичные фальшивые удостоверения личности и продавала их клиентам по всему миру.

Мы рассказывали о появлении OnlyFake еще в 2024 году. Сайт позволял создавать цифровые копии американских водительских прав (для всех 50 штатов), паспортов и паспортных карт США, а также других документов, удостоверяющих личность, для примерно 56 стран мира.

Клиенты могли указать конкретные персональные данные или сгенерировать случайную информацию, а также выбрать формат готового изображения — скан или фотография документа на столе. Сайт принимал оплату только в криптовалюте и даже предлагал оптовые пакеты (вплоть до тысячи документов со скидкой).

По данным федеральных прокуроров Нью-Йорка, поддельные документы в основном использовали для обхода процедур KYC-верификации (Know Your Customer) в банках и на криптовалютных биржах. Такие проверки в США — обязательное требование, и они призваны противодействовать отмыванию денег.

«Мы полагаемся на удостоверения личности государственного образца для борьбы с терроризмом, угонами, мошенничеством, отмыванием денег и множеством других преступлений. Производство фальшивых документов OnlyFake ставило всех под удар, и должно было быть прекращено», — заявил федеральный прокурор Джей Клейтон (Jay Clayton).

В мае–июне 2024 года агенты ФБР под прикрытием совершили несколько покупок на OnlyFake и получили поддельные водительские права штата Нью-Йорк, американские паспорта и карту социального страхования. По данным правоохранителей, суммарно с помощью платформы сгенерировали более 10 000 поддельных документов.

Как сообщает Министерство юстиции США, Назаренко пытался заметать следы: проводил платежи через цепочки кошельков и удалял электронные письма после того, как издание 404 Media опубликовало большое расследование о сайте OnlyFake.

«Юрий Назаренко создал сайт для производства более 10 000 поддельных удостоверений личности и заработал на этих незаконных продажах сотни тысяч долларов. Его платформа открывала клиентам множество криминальных возможностей, в том числе для обхода требований регуляторов и отмывания денег», — отмечает помощник директора нью-йоркского подразделения ФБР Джеймс Барнакл (James C. Barnacle).

Назаренко был задержан в Румынии, откуда его экстрадировали в США в сентябре 2025 года. Теперь он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с документами, удостоверяющими личность, средствами их защиты и персональными данными, а также согласился на конфискацию 1,2 млн долларов США, полученных в ходе деятельности OnlyFake. Вынесение приговора по этому делу назначено на 26 июня 2026 года, и Назаренко может грозить до 15 лет лишения свободы.