В Минюсте РФ расширили реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В перечень попали Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley) и «Русско-Американская научная ассоциация» (RASA-America, RASA-USA).

Согласно данным, размещенным на сайте министерства, соответствующие решения в Генпрокуратуре вынесли 16 и 17 февраля 2026 года. При этом конкретные причины включения в реестр в ведомстве не указывают.

Калифорнийский университет в Беркли — один из старейших вузов США, основанный в 1868 году. С ним связаны биографии 117 нобелевских лауреатов (по состоянию на 2025 год). Среди российских ученых, сотрудничавших с университетом, — математик Григорий Перельман, преподававший там в 1990-х.

Беркли стал уже третьим американским вузом в реестре нежелательных организаций. В июле 2025 года туда включили Йельский университет, и тогда в Генпрокуратуре заявляли, что его деятельность направлена на «нарушение территориальной целостности РФ, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ». В декабре того же года к списку добавили Университет Джорджа Вашингтона, который, по версии надзорного ведомства, занимался «финансированием иноагентов и антироссийских выступлений», а также распространял материалы нежелательных организаций.

Также в реестр попала «Русско-Американская научная ассоциация» (RASA-America) — одно из трех подразделений Международной ассоциации русскоговорящих ученых. Организация занимается поддержкой связей между русскоязычными учеными за рубежом и после 2022 года помогала исследователям, уехавшим из России.

Признание организаций нежелательными означает запрет на любые формы сотрудничества с ними. Для российских вузов и ученых взаимодействие с Калифорнийским университетом в Беркли и RASA-America теперь может повлечь юридические последствия.

