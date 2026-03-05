Хактивистская группа Department of Peace утверждает, что скомпрометировала Министерство внутренней безопасности США (DHS) и похитила документы, связанные с контрактами ведомства и Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

На этой неделе активисты DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets) — некоммерческая организация, которая позиционирует себя как «борцов за прозрачность», индексирует и хранит утечки данных в общественных интересах — опубликовали данные о контрактах между DHS, ICE и более чем 6000 крупными компаниями. Среди них — оборонные подрядчики Anduril, L3Harris и Raytheon, известная своими инструментами для слежки компания Palantir, а также такие гиганты, как Microsoft и Oracle.

По словам хактивистов, данные были получены из Office of Industry Partnership — подразделения DHS, которое занимается закупками технологий у частного сектора.

Свои мотивы хактивисты из Department of Peace, которые взяли на себя ответственность за эту утечку, изложили в документе, опубликованном вместе с похищенными данными. В частности, они ссылаются на гибель двух мирных протестующих — граждан США Алекса Претти (Alex Pretti) и Рене Гуд (Renée Good), которые были застрелены федеральными агентами ICE ранее в этом году в Миннеаполисе.

«Зачем ломать DHS? Для этого у меня есть пара хороших причин! Я публикую это, потому что DHS убивает нас, а люди имеют право знать, какие компании поддерживают их, и над чем они работают», — пишут хакеры.

Дело в том, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа власти США резко ужесточили миграционную политику. DHS и ICE масштабировали операции по депортации, а для их технологического обеспечения привлекают крупные ИТ-компании, в том числе Palantir.

ИБ-исследователь Мика Ли (Micah Lee) систематизировал слитые данные и разместил их на отдельном сайте с удобным поиском. На сайте указаны названия подрядчиков, суммы контрактов и контактная информация — имена, адреса электронной почты и номера телефонов.

Среди крупнейших контрактов по общей сумме выделяются 70 млн долларов США для Cyber Apex Solutions — компании, которая на своем сайте заявляет о работе над «устранением пробелов в защите критической инфраструктуры» США. Также 59 млн долларов были выделены для Science Applications International Corporation (SAIC), предоставляющей ИИ-сервисы для государственных ведомств. Компания Underwriters Laboratories получила 29 млн долларов за услуги тестирования, сертификации и аналитики рынка.