Компания Cloud Imperium Games (CIG), стоящая за разработкой игр Star Citizen и Squadron 42, предупредила, что в январе 2026 года неизвестные злоумышленники проникли в ее системы и получили доступ к персональным данным пользователей.

Cloud Imperium Games (CIG) была основана в 2012 году геймдизайнером Крисом Робертсом (Chris Roberts), известным по серии игр Wing Commander. В настоящее время компания управляет пятью студиями и насчитывает более 700 сотрудников. В том же 2012 году CIG анонсировала мультиплеерный космосим Star Citizen. Несмотря на Kickstarter-кампанию, в рамках которой было собрано более 2 млн долларов, спустя 14 лет игра так и не вышла из стадии раннего доступа.

На этой неделе представители CIG опубликовали на официальном сайте уведомление, в котором раскрыли подробности инцидента. Стоит отметить, что согласно сообщениям на сабреддите Star Citizen, игроков не уведомляли о взломе по электронной почте, а также упоминаний об инциденте нет в социальных сетях Star Citizen. Вместо этого уведомление появляется во всплывающем окне при входе игроков в учетные записи.

Согласно заявлению компании, 21 января 2026 года она подверглась «систематической и изощренной атаке», в результате которой злоумышленники получили несанкционированный доступ к ряду резервных систем, включая «ограниченный доступ к персональным данным пользователей».

В компании утверждают, что скомпрометированная информация ограничивается базовыми данными аккаунтов: метаданные, контактные данные, имена пользователей, даты рождения и имена. При этом подчеркивается, что пароли и финансовая информация в затронутых системах не хранились, поэтому их утечка не затронула.

Также отмечается, что доступ атакующих носил характер «только для чтения» — никакой модификации или инъекции данных тоже не произошло.

На данный момент в CIG не обнаружили признаков того, что похищенные данные были опубликованы в открытом доступе. Компания продолжает следить за ситуацией и оценивать масштабы утечки. Кроме того сообщается, что специалисты CIG «оперативно приняли меры по пресечению активности атакующих и блокировке дальнейшего доступа к данным и системам CIG, а также обновили настройки безопасности, чтобы гарантировать отсутствие угроз для наших игр и пользователей».

Хотя представители CIG постарались снизить значимость инцидента, заявив, что не считают его опасным для пользователей, специалисты отмечают, что утекшая информация вполне может использоваться для проведения фишинговых атак.

Журналисты издания Bleeping Computer обратились в Cloud Imperium Games с вопросами о том, предъявляли ли атакующие требования о выкупе, однако ответа от компании не последовало.