Разработчики Google Chrome сообщили, что браузер переходит на двухнедельный цикл стабильных релизов вместо четырехнедельного. Ожидается, что пользователи будут быстрее получать новые функции, исправления уязвимостей и улучшения производительности.

Начиная с релиза Chrome 153, запланированного на 8 сентября 2026 года, разработчики будут выпускать по две стабильные версии браузера каждый месяц. Это изменит устоявшийся четырехнедельный график, которого в Google придерживались с 2021 года. Новая схема затронет бета- и стабильные версии на всех платформах (десктопах, Android и iOS).

При этом каналы Dev и Canary, предназначенные для раннего тестирования, продолжат работать по прежнему расписанию. Ветка Extended Stable тоже сохранит свой восьминедельный цикл — она рассчитана на корпоративных клиентов, которым нужно больше времени на развертывание обновлений.

В Google объясняют, что более частые и компактные релизы снизят вероятность возникновения проблем и упростят отладку после выхода обновлений.

«Хотя релизы станут выходить чаще, их меньший объем минимизирует потенциальные сбои и упростит отладку. Благодаря недавним улучшениям процессов мы уверены, что этот переход позволит сохранить высокие стандарты стабильности», — заверили в компании.

Для обычных пользователей изменение будет малозаметным: Chrome обновляется в фоновом режиме, хотя уведомления с просьбой перезапустить браузер, вероятно, станут появляться чаще.

Отдельно стоит отметить, что нововведение не затрагивает график еженедельного выхода обновлений безопасности, работающий с 2023 года. Тогда в Google сократили так называемый patch gap — окно между обнаружением уязвимости и доставкой исправления пользователям.