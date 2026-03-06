Арестован сын правительственного подрядчика США, Джон Дагита (также известный под ником Lick), которого обвиняют в хищении более 46 млн долларов в криптовалюте у Службы маршалов. Операцию провели ФБР и подразделение французской жандармерии GIGN.

Как сообщил директор ФБР Каш Патель (Kash Patel), задержание Джона Дагиты (John Daghita) состоялось на этой неделе. Во время ареста правоохранители изъяли крупную сумму наличных в купюрах по 100 долларов, несколько жестких дисков и аппаратные ключи.

Джон Дагита — сын Дина Дагиты (Dean Daghita), президента и генерального директора компании Command Services & Support (CMDSS), базирующейся в Вирджинии. С октября 2024 года эта фирма помогала Службе маршалов США управлять и распоряжаться конфискованными у преступников цифровыми активами. Среди этих активов, по имеющимся данным, были и средства, связанные со взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году — одним из крупнейших криптоограблений в истории, в ходе которого злоумышленники украли почти 120 000 биткоинов.

Первым на связь Дагиты с кражами обратил внимание известный блокчейн-аналитик ZachXBT. В конце января он опубликовал анализ, в котором отследил перемещение 23 млн долларов из кошельков, связанных со Службой маршалов, на адреса, принадлежащие Дагите.

По данным ZachXBT, Дагита сам себя раскрыл во время конфликта с другим злоумышленником (известным как Dritan Kapplani Jr.) в приватном чате Telegram, который был записан. В этой переписке он продемонстрировал, что способен в реальном времени перемещать крупные суммы между двумя криптокошельками. Дальнейший анализ позволил связать эти кошельки с правительственными активами, конфискованными после взлома биржи Bitfinex.

После того как ZachXBT сообщил о своих находках властям, Дагита неоднократно провоцировал исследователя в Telegram, а также отправлял небольшие суммы предположительно украденных средств на его публичный кошелек. Такая тактика известна как «dust-атака».