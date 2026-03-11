Группа исследователей из Испании, Швейцарии и Люксембурга продемонстрировала, что с помощью дешевых приемников, расставленных вдоль дорог, можно отслеживать перемещения автомобилей через систему мониторинга давления в шинах (Tire Pressure Monitoring System, TPMS).

В настоящее время система TPMS становится обязательной для новых автомобилей в США, ЕС и ряде других стран. Однако проблема заключается в том, что TPMS передает данные и уникальный идентификатор в открытом виде, при этом ID не меняется на протяжении всего срока службы шины. По сути, каждое колесо постоянно транслирует радиосигнал, по которому машину можно однозначно идентифицировать.

Исследователи опубликовали научную работу (PDF), в которой подробно описали развертывание пяти приемников стоимостью примерно 100 долларов США каждый. За десять недель наблюдений устройства перехватили более 6 млн TPMS-сообщений примерно от 20 000 автомобилей. Поскольку идентификатор не меняется, экспертам удалось сопоставить сигналы с конкретными автомобилями и отследить их маршруты.

«Результаты нашего исследования показывают, что передачи TPMS позволяют систематически получать потенциально конфиденциальную информацию, включая данные о присутствии водителя, типе и весе транспортного средства, а также стиле вождения», — отмечают авторы работы.

Исследователи подчеркивают, что данные TPMS передаются без какого-либо шифрования и защитных механизмов. Для перехвата хватает бюджетного SDR-приемника и обычной антенны.

По мнению специалистов, злоумышленники могут масштабировать такую систему слежки, расставив множество приемников в нужных точках. Помимо пассивного отслеживания возможны и активные атаки: например, спуфинг сигналов датчиков для отправки поддельных предупреждений о спущенном колесе. Предполагается, что такую тактику можно использовать против грузовых авто, чтобы вынудить водителя остановиться и похитить груз.

Кроме того, атакующие могут связать идентификаторы TPMS с конкретным человеком и организовать адресную слежку, используя общедоступные SDR.

«Собранные данные позволяют изучать и предсказывать маршруты, точки интереса и привычки человека, а затем использовать это против него», — предупреждают исследователи.

Авторы работы призывают автопроизводителей пересмотреть подход к TPMS и отказаться от передачи данных в открытом виде.