Разработчики Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщили, что после 8 мая 2026 года компания прекратит поддержку сквозного шифрования (E2E, End-to-end encryption) для сообщений в Instagram*. Пользователям, которые хотят сохранить переписку зашифрованной, предложат перейти на WhatsApp*.

Сообщается, что пользователи, чьи чаты затронет это изменение, получат инструкции по скачиванию медиафайлов и сообщений, которые они хотят сохранить. Отмечается, что пользователям со старыми версиями приложения может потребоваться обновление, чтобы выгрузить данные.

Представители Meta пояснили СМИ, что очень немногие пользователи подключали E2E-шифрование для переписки в личных сообщениях, поэтому эту опцию решили отключить.

Впервые в Meta начали тестировать оконечное шифрование личных сообщений в Instagram еще в 2021 году, в рамках «ориентированного на приватность видения социальных сетей», о котором тогда заявлял глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Однако функция так и не стала доступна повсеместно: шифрование работало лишь в некоторых регионах и не было включено по умолчанию.

Следует отметить, что решение Meta совпало по времени с заявлением представителей TikTok, которые ранее в этом месяце сообщили, что не планируют внедрять сквозное шифрование для личных сообщений платформы. В TikTok заявили, что E2E-шифрование сделает пользователей менее защищенными, а компания хочет оградить свою аудиторию, особенно молодую, от потенциального вреда.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ, заблокирован в России)