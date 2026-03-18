По данным специалистов Positive Technologies, в 2025 году Россия вошла в топ-3 наиболее атакуемых стран — наряду с США и Китаем. На ее территории зафиксировали активность 57 хакерских групп, нацеленных на страны СНГ.

В целом по региону аналитики отслеживали 123 группировки. Половина всех атак пришлась на промышленные предприятия, госструктуры и финансовый сектор — именно эти три направления стали главными мишенями хакеров.

По распределению атак внутри СНГ Россия уверенно лидирует с долей 46%, следом идут Беларусь (11%) и Казахстан (8%). Исследователи объясняют эту диспропорцию геополитическим контекстом, масштабом экономики, а также численностью населения.

Основную активность в регионе проявляли APT-группировки, тогда как хактивисты обеспечили лишь 19% атак. По мнению аналитиков, это закономерно: политически мотивированные злоумышленники нередко действуют под контролем прогосударственных структур или вытесняются ими на второй план.

Среди наиболее активных хак-групп перечислены Rare Werewolf, Lifting Zmiy, PhantomCore, Cyber Partisans, Silent Crow и TA558. Последствия их атак варьировались от крупных утечек данных до физического вывода из строя инфраструктурных объектов.

Главными векторами проникновения в сети организаций остаются фишинг и эксплуатация уязвимостей в публично доступных приложениях. При этом злоумышленники активно внедряли ИИ: с его помощью они генерировали убедительный фишинг, писали вредоносный код и создавали дипфейки. К примеру, Rare Werewolf применяла собственные ИИ-модули в атаках на предприятия авиационной и радиопромышленности, а группа Goffee использовала нейросети против российских оборонных компаний.

Для обхода средств защиты злоумышленники маскировали свою малварь под легитимные файлы и популярные расширения, обфусцировали код, прописывали автозагрузку через реестр или планировщик задач. Некоторые вредоносы дополнительно проверяли среду выполнения, чтобы снизить риск срабатывания в песочнице.

«Квалификация атакующих повышается, а значит, и подходы к защите нуждаются в системном пересмотре. Для минимизации рисков целевых атак необходимо проактивно анализировать угрозы, проводить реалистичные тестирования и обучение команд», — пишет Артем Белей, старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies.

Эксперты ожидают, что в 2026 году высокая активность APT-группировок и хактивистов в регионе сохранится даже при возможной заморозке текущих конфликтов. Также аналитики ожидают смещения фокуса на промышленный шпионаж и сбор разведывательной информации. Параллельно злоумышленники будут активно эксплуатировать уже скомпрометированные учетные данные, а масштабные мероприятия, запланированные в странах СНГ на следующий год, могут заметно расширить поверхность атаки.