23 марта в Москве состоится бесплатная конференция «Приватность и Децентрализация: Тренды 2026», организованная сообществом DeFrens совместно с Dash. Спикеры из Dash, «Сбера», «Шард», Symbiosis и Сколтеха обсудят будущее приватных криптовалют, анализ транзакций, MPC в централизованных финансах и применение децентрализации в вычислительных сетях.
Когда: 23 марта 2026 года, начало в 17:30
Где: Москва, Никитский бульвар, 7Б, «Светлый Лофт»
В программе конференции запланировано шесть докладов и панельных дискуссий.
«Создание децентрализованных приложений на Dash Platform» — Михаил Пшеничников (pshenmic), независимый разработчик Dash.
«Будущее анонимных и приватных криптовалют в обычной жизни: какие сервисы и тулинги нам нужны?» — панельная дискуссия с участием Артёма Воротникова (ex-Fantom, разработчик нод Erigon и Akula), Ли Александра Джона (инженер в Miden) и Ивана Тихонова (основатель Bits.media).
«Применение методов поведенческого анализа и ИИ при исследовании транзакций» — Дмитрий Пойда, ведущий специалист по расследованиям АО «Шард».
«Конфиденциальный пул как ключевой сервис для CeFi в Web3» — Владимир Попов, ex-ZkBob, исполнительный директор Центра развития блокчейна «Сбера».
«Роль MPC в интеграции криптографии в централизованные финансы» — панельная дискуссия. Участники: Алексей Курочкин (криптограф-исследователь, лаборатория блокчейна «Сбера»), Александр Николаев (основатель Custos, преподаватель МФТИ, сооснователь Symbiosis) и Валентин Казаков (исполнительный директор Центра развития блокчейна «Сбера»).
«Децентрализация для вычислительных сетей и потенциальная роль блокчейна» — панельная дискуссия. Участники: Михаил Пшеничников (pshenmic), Юрий Янович (старший преподаватель Сколтеха) и Михаил Воронов (ex-Fluence, автор AquaVM, криптограф).
Среди участников конференции будут проведен розыгрыш от Dash — для участия нужно указать адрес кошелька при регистрации.
Для связи на конференции организаторы предлагают использовать мессенджер bitchat (iOS и Android), и приложение рекомендуется скачать заранее.
