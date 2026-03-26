Международная компания ищет трех специалистов для работы над highload-платформой: бэкенд-разработчика на Go, фронтендера на Next.js и QA-инженера. Формат — полностью удаленный, вознаграждение от 3000 до 6000 долларов США обсуждается по результатам собеседования. Подробности о каждой позиции — ниже.

Backend Engineer (Golang, Highload, Remote)

О проекте

Десятки сервисов в продакшне, взаимодействие через gRPC и REST API, все крутится в Kubernetes и Docker. В основе — Postgres, ClickHouse, RabbitMQ и целый стек специфичных библиотек, которые требуют глубокого понимания.

Обязанности

  • Разработка микросервисов на Go (1.25+).
  • Работа с sqlx, lib/pq, zerolog, gRPC, Echo, grpc-gateway.
  • Интеграция и оптимизация сервисов, которые обрабатывают миллионы событий.
  • Работа с clickhouse-go/v2, backoff/v5, testcontainers-go, uuidv7-go.
  • Настройка мониторинга и трассировки через Prometheus, OpenTelemetry, otelgrpc, otelhttp.
  • Поддержка CI/CD и контейнерной инфраструктуры.

Требования

  • 3+ лет опыта на Go.
  • Глубокий опыт в highload и распределенных системах.
  • Уверенное владение Postgres и ClickHouse.
  • Kubernetes и Docker — продакшн-уровень.
  • RabbitMQ, gRPC, REST API (Echo) — уверенное владение.
  • Опыт работы с библиотеками: sqlx, lib/pq (сложные SQL-операции), zerolog (продакшн-логирование), clickhouse-go/v2 (тяжелые аналитические запросы), testcontainers-go (интеграционные тесты в реальных окружениях), uuidv7-go, golang-migrate, redis/go-redis/v9, Prometheus/client_golang, OpenTelemetry/sdk.

Будет плюсом

  • Оптимизация ClickHouse и Postgres под экстремальные нагрузки.
  • Глубокое знание grpc-gateway, echo-swagger, swag.
  • Опыт работы с нестандартными библиотеками (moroz/uuidv7-go, testcontainers-go, otelgrpc).
  • Построение отказоустойчивых систем с жесткими SLA.

Frontend Engineer (Next.js, Highload, Remote)

О проекте

Фронтенд платформы на Next.js 16+ с Turbopack, интеграция через OpenAPI-генерацию, сложная локализация и state-management на Redux Toolkit + React Query. Десятки специфичных библиотек, которые требуют глубокого понимания, иначе проект просто не соберется.

Обязанности

  • Разработка и оптимизация фронтенда на React 19 и Next.js 15+.
  • Работа с Turbopack, профилирование и оптимизация сборки.
  • Интеграция с бэкендом через OpenAPI Generator (typescript-axios).
  • Управление состоянием через Redux Toolkit, React Query, redux-persist.
  • Локализация через i18next, next-i18next, formatjs/intl-localematcher.
  • Работа с формами (react-hook-form, zod, @hookform/resolvers).
  • Построение сложных UI на базе Radix UI, Floating UI, Embla Carousel, motion.
  • Настройка PWA (next-pwa) и интеграция с сервисами (react-google-recaptcha, qrcode.react и другие).
  • Поддержка CI/CD, линтинга (eslint, prettier, simple-import-sort, unused-imports) и генерации документации (swagger, openapi-generator-cli).

Требования

  • 5+ лет опыта во фронтенде, из них минимум три года в продакшн-проектах на React/Next.js.
  • Глубокий опыт работы с Turbopack и оптимизацией сборки.
  • Умение работать с OpenAPI-генерацией и интеграцией через axios.
  • Опыт построения сложных UI с использованием Radix UI, Floating UI, Embla Carousel.
  • Уверенное владение state-management: Redux Toolkit, React Query, redux-persist.
  • Опыт работы с формами и валидацией: react-hook-form, zod.
  • Знание инструментов локализации: i18next, next-i18next, intl-localematcher.
  • Опыт настройки PWA и работы с сервисными воркерами.

Будет плюсом

  • Опыт работы с нестандартными библиотеками: negotiator, headless-tooltip, react-virtualized, react-window, simplebar-react.
  • Интеграция с системами аутентификации (next-auth, JWT).
  • Оптимизация производительности и профилирование Turbopack.
  • Работа в highload-средах (игры, финтех).

Senior QA Automation Engineer (Remote)

О проекте

Highload, микросервисы на Go, фронт на Next.js, интеграции через gRPC и REST API. Тесты должны быть автоматизированы и покрывать всё — от API до UI, от ClickHouse до Kubernetes. Ошибки здесь стоят дорого, а тесты — единственный щит.

Обязанности

  • Разработка и поддержка автоматизированных тестов для микросервисов и фронтенда.
  • Работа с API-тестами (gRPC, REST, Echo).
  • Интеграция тестов с CI/CD-пайплайнами.
  • Использование контейнерных окружений (testcontainers-go, Docker, Kubernetes) для интеграционных тестов.
  • Настройка мониторинга качества через Prometheus, OpenTelemetry.
  • Разработка тестовых сценариев для highload (RabbitMQ, ClickHouse, Postgres).
  • Поддержка тестовых фреймворков и библиотек: testify (unit/integration tests), testcontainers-go (живые окружения), golang-migrate (валидация миграций), zerolog (логирование тестов), axios + openapi-generator (фронт API-тесты), Playwright / Cypress (UI-тесты).

Требования

  • 4+ лет опыта в автоматизации тестирования.
  • Глубокий опыт работы с highload-системами и распределенными архитектурами.
  • Умение писать тесты на Go и TypeScript.
  • Опыт работы с testcontainers, Docker, Kubernetes.
  • Уверенное владение API-тестированием (REST, gRPC).
  • Опыт интеграции тестов в CI/CD-пайплайны.
  • Умение проектировать тестовую архитектуру, которая выдерживает нагрузку.

Будет плюсом

  • Нагрузочное тестирование (Locust, k6, JMeter).
  • Работа с нестандартными библиотеками (uuidv7-go, zerolog, grpc-gateway).
  • Опыт работы с фронтендом (Next.js, React) и тестирования PWA.
  • Работа в индустриях с жесткими SLA (игры, финтех).

Все три позиции предполагают полностью удаленный формат работы. Проект — highload с микросервисной архитектурой, миллионами событий в обработке и возможностью влиять на ключевые технические решения.

Если заинтересовала одна из вакансий — пиши на ceo@angry.dog.

Реклама. ООО «Легкое Дело». ИНН 9704233336. Erid: 2SDnjdr3ezD.

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии