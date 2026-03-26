Международная компания ищет трех специалистов для работы над highload-платформой: бэкенд-разработчика на Go, фронтендера на Next.js и QA-инженера. Формат — полностью удаленный, вознаграждение от 3000 до 6000 долларов США обсуждается по результатам собеседования. Подробности о каждой позиции — ниже.

Backend Engineer (Golang, Highload, Remote)

О проекте

Десятки сервисов в продакшне, взаимодействие через gRPC и REST API, все крутится в Kubernetes и Docker. В основе — Postgres, ClickHouse, RabbitMQ и целый стек специфичных библиотек, которые требуют глубокого понимания.

Обязанности

Разработка микросервисов на Go (1.25+).

Работа с sqlx, lib/pq, zerolog, gRPC, Echo, grpc-gateway.

Интеграция и оптимизация сервисов, которые обрабатывают миллионы событий.

Работа с clickhouse-go/v2, backoff/v5, testcontainers-go, uuidv7-go.

Настройка мониторинга и трассировки через Prometheus, OpenTelemetry, otelgrpc, otelhttp.

Поддержка CI/CD и контейнерной инфраструктуры.

Требования

3+ лет опыта на Go.

Глубокий опыт в highload и распределенных системах.

Уверенное владение Postgres и ClickHouse.

Kubernetes и Docker — продакшн-уровень.

RabbitMQ, gRPC, REST API (Echo) — уверенное владение.

Опыт работы с библиотеками: sqlx, lib/pq (сложные SQL-операции), zerolog (продакшн-логирование), clickhouse-go/v2 (тяжелые аналитические запросы), testcontainers-go (интеграционные тесты в реальных окружениях), uuidv7-go, golang-migrate, redis/go-redis/v9, Prometheus/client_golang, OpenTelemetry/sdk.

Будет плюсом

Оптимизация ClickHouse и Postgres под экстремальные нагрузки.

Глубокое знание grpc-gateway, echo-swagger, swag.

Опыт работы с нестандартными библиотеками (moroz/uuidv7-go, testcontainers-go, otelgrpc).

Построение отказоустойчивых систем с жесткими SLA.

Frontend Engineer (Next.js, Highload, Remote)

О проекте

Фронтенд платформы на Next.js 16+ с Turbopack, интеграция через OpenAPI-генерацию, сложная локализация и state-management на Redux Toolkit + React Query. Десятки специфичных библиотек, которые требуют глубокого понимания, иначе проект просто не соберется.

Обязанности

Разработка и оптимизация фронтенда на React 19 и Next.js 15+.

Работа с Turbopack, профилирование и оптимизация сборки.

Интеграция с бэкендом через OpenAPI Generator (typescript-axios).

Управление состоянием через Redux Toolkit, React Query, redux-persist.

Локализация через i18next, next-i18next, formatjs/intl-localematcher.

Работа с формами (react-hook-form, zod, @hookform/resolvers).

Построение сложных UI на базе Radix UI, Floating UI, Embla Carousel, motion.

Настройка PWA (next-pwa) и интеграция с сервисами (react-google-recaptcha, qrcode.react и другие).

Поддержка CI/CD, линтинга (eslint, prettier, simple-import-sort, unused-imports) и генерации документации (swagger, openapi-generator-cli).

Требования

5+ лет опыта во фронтенде, из них минимум три года в продакшн-проектах на React/Next.js.

Глубокий опыт работы с Turbopack и оптимизацией сборки.

Умение работать с OpenAPI-генерацией и интеграцией через axios.

Опыт построения сложных UI с использованием Radix UI, Floating UI, Embla Carousel.

Уверенное владение state-management: Redux Toolkit, React Query, redux-persist.

Опыт работы с формами и валидацией: react-hook-form, zod.

Знание инструментов локализации: i18next, next-i18next, intl-localematcher.

Опыт настройки PWA и работы с сервисными воркерами.

Будет плюсом

Опыт работы с нестандартными библиотеками: negotiator, headless-tooltip, react-virtualized, react-window, simplebar-react.

Интеграция с системами аутентификации (next-auth, JWT).

Оптимизация производительности и профилирование Turbopack.

Работа в highload-средах (игры, финтех).

Senior QA Automation Engineer (Remote)

О проекте

Highload, микросервисы на Go, фронт на Next.js, интеграции через gRPC и REST API. Тесты должны быть автоматизированы и покрывать всё — от API до UI, от ClickHouse до Kubernetes. Ошибки здесь стоят дорого, а тесты — единственный щит.

Обязанности

Разработка и поддержка автоматизированных тестов для микросервисов и фронтенда.

Работа с API-тестами (gRPC, REST, Echo).

Интеграция тестов с CI/CD-пайплайнами.

Использование контейнерных окружений (testcontainers-go, Docker, Kubernetes) для интеграционных тестов.

Настройка мониторинга качества через Prometheus, OpenTelemetry.

Разработка тестовых сценариев для highload (RabbitMQ, ClickHouse, Postgres).

Поддержка тестовых фреймворков и библиотек: testify (unit/integration tests), testcontainers-go (живые окружения), golang-migrate (валидация миграций), zerolog (логирование тестов), axios + openapi-generator (фронт API-тесты), Playwright / Cypress (UI-тесты).

Требования

4+ лет опыта в автоматизации тестирования.

Глубокий опыт работы с highload-системами и распределенными архитектурами.

Умение писать тесты на Go и TypeScript.

Опыт работы с testcontainers, Docker, Kubernetes.

Уверенное владение API-тестированием (REST, gRPC).

Опыт интеграции тестов в CI/CD-пайплайны.

Умение проектировать тестовую архитектуру, которая выдерживает нагрузку.

Будет плюсом

Нагрузочное тестирование (Locust, k6, JMeter).

Работа с нестандартными библиотеками (uuidv7-go, zerolog, grpc-gateway).

Опыт работы с фронтендом (Next.js, React) и тестирования PWA.

Работа в индустриях с жесткими SLA (игры, финтех).

Все три позиции предполагают полностью удаленный формат работы. Проект — highload с микросервисной архитектурой, миллионами событий в обработке и возможностью влиять на ключевые технические решения.

Если заинтересовала одна из вакансий — пиши на ceo@angry.dog.

