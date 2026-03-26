Российские правоохранители задержали 33-летнего жителя Таганрога, которого считают предполагаемым администратором хак-форума LeakBase. Ранее в этом месяце ресурс был закрыт в ходе международной операции правоохранительных органов.

По информации ТАСС и пресс-службы МВД РФ, мужчину подозревают в создании и администрировании площадки, через которую с 2021 года торговали похищенными базами персональных данных. При обыске у задержанного изъяли технические средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, на платформе хранились сотни миллионов учетных записей, логины и пароли, банковские реквизиты и корпоративные документы, добытые в результате взломов. Более 147 000 зарегистрированных на форуме пользователей могли покупать, продавать и использовать эти данные для мошенничества. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по частям 3 и 6 статьи 272.1 УК РФ.

Отдельно подчеркивается, что на площадке функционировали кредитная система и система рейтинга пользователей, что помогало выстраивать доверие среди участников и поддерживать активность киберпреступного сообщества.

Напомним, что в начале марта ФБР совместно с правоохранителями из 14 стран провело скоординированную операцию по захвату LeakBase. Власти конфисковали два домена, а также получили полную базу данных ресурса, включая аккаунты пользователей, публикации, приватные сообщения и IP-логи. В общей сложности на форуме насчитывалось порядка 215 000 приватных сообщений и 32 000 публичных постов.

В Минюсте США назвали LeakBase одним из крупнейших в мире хабов для торговли украденными данными и хакерскими инструментами.

По данным аналитиков ИБ-компании KELA, за LeakBase стоит злоумышленник, использовавший ники Chucky, beakdaz, Chuckies и Sqlrip. Специалисты связывали эти псевдонимы с жителем Таганрога, что совпадает с данными о задержанном, предоставленными МВД РФ.