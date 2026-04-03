Хакер #323. Беспроводной самопал
Компания Cisco стала одной из жертв масштабной атаки на цепочку поставок, которая началась со взлома сканера уязвимостей Trivy. Как стало известно теперь, злоумышленники проникли во внутреннюю среду разработки компании и похитили исходный код (причем не только самой Cisco, но и ее корпоративных клиентов).
Как стало известно изданию Bleeping Computer, атакующие использовали учетные данные, украденные во время недавней компрометации Trivy, чтобы получить доступ к build- и dev-окружению Cisco. В тоге вредоносный GitHub Action, внедренный в проект Trivy, позволил похитить учетные данные и информацию с десятков устройств, включая рабочие станции разработчиков.
Напомним, что мы подробно писали о самой атаке на Trivy и ее последствиях: стоящая за этой кампанией группировка TeamPCP скомпрометировала GitHub-пайплайн сканера и распространила инфостилер через официальные релизы и GitHub Actions. Это дало атакующим доступ к CI/CD-учетным данным тысяч организаций, использовавших Trivy. Также в рамках той же кампании пострадали PyPI-пакет LiteLLM и проект Checkmarx KICS.
Источники издания утверждают, что команды Cisco Unified Intelligence Center, CSIRT и EOC быстро локализовали проблему, однако теперь в компании ожидают дальнейших последствий инцидента, связанных с компрометацией LiteLLM и Checkmarx.
Сообщается, что в ходе инцидента злоумышленники похитили у Cisco множество ключей AWS, которые затем использовали для несанкционированных действий в ряде облачных аккаунтов компании. Из-за этого в компании уже изолировали пострадавшие системы, начали их переустановку и проводят масштабную смену учетных данных.
По данным журналистов, атакующие также клонировали более 300 GitHub-репозиториев, среди которых были исходные коды ИИ-продуктов Cisco (включая AI Assistants, AI Defense и еще невышедшие решения). Хуже того, часть похищенных репозиториев могла принадлежать корпоративным клиентам компании, включая банки, BPO-компании и американские госструктуры.
Издание отмечает, что в атаке на CI/CD-инфраструктуру и AWS-аккаунты Cisco участвовала не одна хак-группа, а сразу несколько группировок.
Представители Cisco не прокомментировали инцидент и не ответили на запросы журналистов.