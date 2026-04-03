Правительство внесло в Госдуму законопроект (№ 1194929-8), который регулирует серую зону вокруг зарубежных криптовалютных кошельков. Согласно документу, с 1 июля 2026 года валютные резиденты России (физические лица и компании) должны будут уведомлять ФНС об открытии и закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не администрируемых российскими депозитариями. На это отводится месяц с момента открытия или закрытия кошелька.

Новый законопроект связан с проектом основного закона «О цифровой валюте и цифровых правах», и вносит изменения в закон о валютном регулировании. Как отмечает «Интерфакс», к валютным резидентам относятся и граждане РФ, постоянно проживающие за рубежом (это правило действует с 2018 года).

По сути, для иностранных криптокошельков предлагается создать режим, аналогичный зарубежным банковским счетам. Сейчас такие кошельки существуют вне контура валютного законодательства, а криптовалютные операции через зарубежные площадки формально не подпадают ни под регулирование иностранных счетов, ни под режим валютных операций.

Помимо уведомления ФНС, резидентов хотят обязать отчитываться об операциях с криптовалютой. Порядок отчетности определит правительство совместно с Центробанком. Примечательно, что при первом переводе криптовалюты на зарубежный кошелек посредник в РФ должен будет потребовать предъявить уведомление ФНС (по аналогии с тем, как банки в настоящее время требуют подтверждение при первом переводе на иностранный счет).

При этом в законопроекте прямо оговорено: открывать зарубежные криптокошельки резиденты вправе без ограничений. Санкции за нарушение нового режима пока не прописаны: в пакете внесенных документов нет поправок ни в КоАП, ни в Уголовный кодекс. Также не уточняется, нужно ли будет уведомлять ФНС о кошельках, открытых до 1 июля 2026 года.

Также законопроект встраивает криптовалюту в валютное законодательство: цифровая валюта добавляется к валютным ценностям наряду с иностранной валютой и внешними ценными бумагами. Поскольку валютные операции между резидентами по общему правилу запрещены, предусмотрены три исключения: операции на организованных торгах при учете в российском депозитарии, обмен через лицензированных посредников за рубли и операции вне российского финансового контура (без участия российских банков, наличных рублей и имущества в РФ). Последнее исключение фактически легализует криптовалютные операции между резидентами за рубежом.

Согласно основному закону, все сделки с криптовалютой должны проходить через легальных посредников — брокеров, биржи, криптодепозитарии и криптообменники, которые соблюдают требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банкам запретят проводить платежи на иностранные криптобиржи без российских лицензированных посредников. Торговаться на российских биржах смогут криптовалюты с капитализацией на триллионы рублей и историей торгов не менее пяти лет. Как пишет Forbes, этим критериям отвечают, например, Bitcoin, Ethereum и Solana.