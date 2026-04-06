Президент ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская опубликовала в своем Telegram-канале серию постов, посвященных блокировкам VPN, массовому сбою в работе банков и возможным экономическим последствиям блокировки мессенджера. После первой публикации, в которой она возложила ответственность за сбой на Роскомнадзор (РКН), Касперская сообщила, что поговорила с руководством ведомства и принесла извинения за поспешные выводы.

4 апреля 2026 года пользователи ряда крупных банков, включая «Сбербанк», Т-банк и Ozon-банк, а также Системы быстрых платежей (СБП), по всей России столкнулись с массовыми сбоями. В этот день Касперская заявила, что инцидент связан с действиями РКН по блокировке VPN-протоколов, и опубликовала развернутый пост, в котором сообщила:

«В угаре борьбы с обходом блокировок Роскомнадзор обрушил половину сервисов Рунета. Нет, это не вражеский налет и не атака внешних акторов или злых иностранных хакеров. Это — наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика».

По словам Касперской, VPN-туннели «пронизывают весь трафик сети», а используемые ими протоколы часто совпадают с теми, что применяют банки и другая критическая инфраструктура. Заблокировать одно без ущерба для другого технически невозможно.

Касперская привела аналогию: это «как если заблокировать лимфатическую систему, чтобы не допустить лимфомы». Также она добавила, что обсуждала проблему со специалистами по анализу трафика, и их вердикт однозначен:

«Не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета. И — важно! — чем больше усилий и ресурсов будет вложено в блокировщик DPI, тем хуже все будет работать».

Кроме того, глава InfoWatch напомнила, что госсектор РФ в прошлом году закупил VPN на 20 млрд рублей, но при этом министр Максут Шадаев назвал блокировки VPN «вынужденной мерой, чтобы не вводить административное наказание за использование этой технологии».

«Это вообще класс — мы знаем, как защитить вас от угроз (спойлер - у граждан РФ в прошлом году мошенники украли 300 млрд рублей и никто их не защитил) и поэтому мы запретим вам защищаться самим. А будете пытаться, будем наказывать», — писала Касперская.

Вечером 4 апреля Наталья Касперская опубликовала второй пост, в котором сообщила, что поговорила с руководителем РКН Андреем Липовым, и тот «подробно, с примерами пояснил, почему вчерашний сбой не был вызван именно действиями РКН», а причиной стал внутренний сбой «Сбербанка», который затем каскадом затронул другие банки и СБП.

Касперская принесла извинения РКН за поспешные выводы, но при этом подчеркнула несколько важных моментов. Во-первых, она сообщила, что сбой в работе банков по времени совпал с заявлениями министра о блокировках VPN, поэтому между этими событиями и была проведена «логическая связь». Во-вторых, по ее словам, «гражданам очень не хватает прямой коммуникации с государством — с ведомствами, которые принимают или исполняют решения о блокировках». Подчеркивается, что ни Минцифры, ни РКН не выступили с публичными разъяснениями, а объяснения «Сбербанка» были «очень скупыми и закрытыми».

«К сожалению, последнее время диалог между всеми ИТ-сообществами и профильным министерством отсутствует напрочь. Все диалоги сводятся к требованию "вы молчите и главное — ничего не публикуйте". А принимаемые технические решения вызывают иногда прямо оторопь», — написала Касперская. Отдельно она заметила, что полное название профильного министерства — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, и хотелось бы «видеть больше связи с народом и больше коммуникаций».

На следующий день Касперская посвятила еще одну публикацию экономическим последствиям возможной блокировки Telegram. Она указала, что сотни тысяч российских компаний используют мессенджер как основную рекламную площадку, и для мелкого бизнеса это нередко единственный канал привлечения клиентов. Если Telegram признают нежелательным ресурсом, любая реклама в нем станет, по сути, противозаконной. При этом, по словам Касперской, в «суверенном мессенджере» нет ни сравнимых инструментов для бизнеса, ни аудитории.

«Малый бизнес не может приказать потенциальным клиентам немедленно поставить себе другой мессенджер. При переходе на другую платформу обычно теряется подавляющая часть аудитории», — отметила Касперская и добавила, что исчезновение мелкого бизнеса приводит к монополизации, снижению качества услуг и росту цен.

Отдельно она обратила внимание на проблемы инвалидов, для которых удаленная работа может быть единственным способом социализации и заработка.

«Стоит спросить, а этот экономический сценарий кто-то просчитывал? Кто-то советовался с ФНС и Минэкономразвития?» — написала Касперская.

Она предложила сначала встроить все необходимые возможности для бизнеса в «суверенный мессенджер», накопить в нем живую аудиторию — и только потом приступать к блокировке Telegram.

Фото: Infowatch