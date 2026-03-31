Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев прокомментировал ситуацию вокруг VPN-сервисов в отраслевом чате «Мы ИТ» в мессенджере Max. Министр подтвердил, что перед ведомством стоит задача снизить использование VPN в России, но идея ввести административную ответственность Минцифры «категорически не нравится».

«Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — написал Шадаев.

По его словам, ограничения доступа к ряду зарубежных платформ связаны с долгими и безрезультатными попытками договориться с ними о соблюдении российского законодательства.

«Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось», — подчеркнул министр.

При этом Шадаев заверил, что ведомство хочет решить задачу «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей». Вариант с административной ответственностью он назвал «решением в лоб», а обсуждаемые сейчас меры — «сложным компромиссом».

«Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — написал глава Минцифры. Также он отметил, что ведомство учитывает множество нюансов (доступы разработчиков, встроенную оплату и так далее) и готово искать решения «с учетом общего курса».

Заявление Шадаева появилось после публикации издания Forbes, в которой раскрывались подробности совещаний, прошедших 28 марта. В частности, по данным издания, Минцифры попросило операторов связи ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в мобильных сетях, а крупные цифровые платформы — ограничить доступ для пользователей, использующих VPN. Эти меры должны заработать до 1 мая 2026 года.

Кроме того, в тот же день стало известно о другой инициативе ведомства: с 1 апреля 2026 года операторы «большой четверки» должны прекратить пополнение баланса Apple ID со счетов мобильных телефонов. Среди причин введения этого запрета были названы борьба с оплатой VPN-сервисов через Apple ID, а также оказание давления на компанию Apple, которую хотят побудить выполнять требования российского законодательства (в том числе, дать пользователям выбирать поисковик по умолчанию, разрешить установку RuStore и снять ограничения на альтернативные способы оплаты).

Источник в правительстве также подтвердил «Интерфаксу», что Минцифры обсуждает способы принудить Apple к возвращению популярных российских приложений. Среди претензий к компании — ограничение альтернативных способов оплаты и невыполнение требований Роскомнадзора по удалению VPN-сервисов из российского App Store, на которые, по утверждению источника, приходится более 80% всех покупок.