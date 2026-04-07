Как сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники в ретейле, российские маркетплейсы перешли от предупреждений к ограничениям для тех, кто заходит на площадки с включенным VPN. При подключении через ряд популярных VPN-сервисов Wildberries, Ozon и «ВкусВилл» работают нестабильно: страницы формально открываются, но карточки товаров, картинки и описания не подгружаются.

Источники издания связывают происходящее с системной фильтрацией трафика. Если ранее площадки ограничивались вежливыми сообщениями, вроде: «возможна некорректная работа при использовании VPN», теперь функциональность фактически блокируется.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что если крупные российские компании не будут выполнять рекомендации Минцифры, ограничивая доступ к своим сервисам для пользователей с включенным VPN, их могут исключить из ИТ-реестра, что грозит компаниям потерей льгот (включая налоговые льготы, пониженные страховые взносы, ИТ-ипотеку и отсрочку от армии для сотрудников).

Также следует отметить, что, по данным СМИ, ранее на этой неделе представители Минцифры разослали крупным компаниям «методичку» по выявлению VPN на устройствах пользователей. Документ предписывает трехэтапную проверку.

Первый этап: сверка IP-адреса устройства со списком российских адресов и реестром заблокированных Роскомнадзором IP.

Второй этап: проверка использования средств обхода блокировок через собственное приложение компании, установленное на том же устройстве.

Третий этап: анализ устройств, отличных от Android и iOS (под управлением Windows, macOS и других десктопных ОС).

Тогда отмечалось, что в iOS эта схема работает плохо, и в самом ведомстве признали, что доступ к системным параметрам на iPhone «существенно ограничен» из-за песочницы Apple. На Android все проще: системные API ConnectivityManager и NetworkCapabilities позволяют любому приложению определить, проходит ли трафик через VPN.

Собеседники «Известий» сообщают, что бизнес уже перестраивает инфраструктуру: резервирует каналы, добавляет уровни фильтрации и новые механизмы идентификации. При этом растут расходы, причем направленные не на развитие продуктов, а на снижение регуляторных рисков и обеспечение устойчивости работы сервисов «в условиях неопределенности».

«Последствия носят системный характер и могут затронуть практически весь бизнес. Уже сейчас компании вынуждены заранее адаптироваться к возможному ужесточению регулирования. Речь идет не о точечных доработках, а о пересборке инфраструктуры — с резервированием каналов, дополнительными уровнями фильтрации и новыми механизмами идентификации пользователей», — рассказал один из собеседников издания.

Эксперты предупреждают, что происходящее может распространиться и за пределы e-commerce: в финансовом секторе вырастут риски сбоев, для зарубежных пользователей упадет доступность товаров, а также возможны проблемы с трансграничной логистикой. Отдельный риск — падение конверсии: если часть аудитории не сможет даже посмотреть карточки товаров, это скажется на оборотах площадок.

Как сообщил в беседе с журналистами ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, многие современные VPN-клиенты реализуют туннелирование и позволяют добавлять исключения для конкретных сайтов.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает ситуацию переходной: пока «лазейки» работают, но при ужесточении требований сценарий может быстро поменяться.

Эксперт Игорь Баранов прогнозирует, что пользователям придется чаще переключаться между сетевыми режимами, а если этого окажется мало — регулятор возьмется уже за сами площадки.

При этом публично комментировать происходящее бизнес пока не торопится: Баранов отметил, что сейчас любое заявление может вызвать волну негатива со стороны уставшей от ограничений аудитории, поэтому компании предпочитают действовать тихо и не выносят изменения в публичное поле.