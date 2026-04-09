По оценкам специалистов, совокупные годовые затраты более чем 20 крупнейших российских платформ на блокировку VPN-трафика могут составить около 15 млрд рублей.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев провел серию совещаний с представителями более 20 крупных российских компаний (включая «Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, «Авито», X5 и другие). На этих встречах глава ведомства поручил компаниям к 15 апреля ограничить доступ к сервисам для пользователей с включенным VPN. Как сообщали СМИ, для этого компаниям направили подробную «методичку» по выявлению VPN на пользовательских устройствах.

Если компании не будут выполнять рекомендации Минцифры, их могут исключить из ИТ-реестра, что грозит компаниям потерей льгот (включая налоговые льготы, пониженные страховые взносы, ИТ-ипотеку и отсрочку от армии для сотрудников).

Как мы уже писали ранее, некоторые площадки начали вводить ограничения уже сейчас, не дожидаясь дедлайна.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил СМИ, что все крупные компании уже работают над механизмами фильтрации, а часть даже успела их запустить. Однако сроки, по его словам, очень сжатые: если обычно подготовка к таким изменениям занимает месяцы, здесь на всё отвели недели, и не все компании успеют подготовиться.

Основатель агентства «WOW-стратегия» Сергей Петренко отмечает, что большинство площадок будут стараться максимально отсрочить блокировки, так как VPN пользуется едва ли не каждый второй россиянин, а терять трафик никто не хочет.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, совокупные годовые затраты всех задействованных компаний могут составить около 15 млрд рублей. Также он обращает внимание на техническую проблему: отделить иностранный трафик от VPN-подключений невозможно. Это означает, что россияне за рубежом и иностранцы могут потерять доступ к крупным российским сервисам, не смогут оформить покупки для родственников в России или проводить банковские операции.

Основатель ИТ-интегратора AWG Александр Хачиян добавляет, что особняком стоит и проблема релокантов, которые подключаются к российским корпоративным VPN для доступа к рабочим системам.

«Часть людей хоть и живет за границей, но продолжает работать на Россию. Они выходят в интернет через местных провайдеров, поэтому система видит их как иностранных пользователей. Если ужесточат блокировку этого трафика, они не смогут работать. Тогда и мы рискуем потерять этих людей», — говорит Хачиян.

Также отмечается, что блокировки затронут инфлюенсер-маркетинг. Так, блогеры нередко оставляют в рекламных постах прямые ссылки на карточки товаров на Ozon и Wildberries. После 15 апреля пройти по такой ссылке с включенным VPN не выйдет, что неизбежно ударит по эффективности рекламных кампаний.