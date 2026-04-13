Павел Дуров снова выступил с критикой в адрес WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), заявив, что сквозное шифрование по умолчанию в WhatsApp — это «крупнейший в истории обман потребителей», вводящий в заблуждение миллиарды людей. Разработчики WhatsApp публично ответили основателю Telegram.

Свое заявление Дуров разместил в собственном Telegram-канале. По его словам, несмотря на все заявления о E2EE, WhatsApp фактически читает переписку пользователей и передает ее третьим лицам, тогда как Telegram «никогда этого не делал и не будет».

К этой публикации был приложен скриншот, связанный с коллективным иском против Meta, WhatsApp LLC и Accenture. Истцы утверждают, что сотрудники самой Meta и сторонних подрядчиков имеют доступ к любым сообщениям пользователей благодаря бэкдору в коде WhatsApp. Формально этот механизм предназначался для разбора жалоб, но на практике, как утверждается в иске, позволял читать и посторонние сообщения.

Через день Дуров опубликовал еще одно сообщение, в котором рассказал о своих претензиях более развернуто. Он писал, что около 95% личных сообщений в WhatsApp в итоге оседают в незашифрованных резервных копиях на серверах Apple и Google, а шифрование бэкапов — опция, которую включают единицы (и еще меньше пользователей ставят при этом надежные пароли).

«Даже если вы зашифруете свои резервные копии WhatsApp надежным паролем, ваши сообщения все равно окажутся в незашифрованных облачных бэкапах — потому что более 90% людей, которым вы пишете, этого не сделали. Добавьте к этому тот факт, что WhatsApp хранит и раскрывает информацию о том, с кем вы общаетесь, и картина становится удручающей», — написал Дуров.

Также он добавил, что Apple и Google тысячи раз в год раскрывают содержимое резервных копий WhatsApp третьим лицам, тогда как Telegram за всю свою более чем 12-летнюю историю «не раскрыл ни одного байта пользовательских сообщений».

«Прошло более 12 лет с тех пор, как Telegram начал революцию сквозного шифрования, запустив секретные чаты, — писал Дуров. — С тех пор десятки приложений последовали этому примеру и делали смелые заявления о своем шифровании. Однако ни одно приложение не смогло превзойти наши облачные чаты по удобству использования и наши секретные чаты по безопасности. Они пытаются смешать два, но не получают ни то, ни другое».

Затем полемика переместилась в социальную сеть X. Там, в ответ на реплику разработчиков Proton Pass о том, что E2EE-чаты в Telegram не включены по умолчанию, Дуров заявил, что одновременно оптимизировать мессенджер для удобства и безопасности невозможно. По его словам, на выходе получаются «неприятные компромиссы» вроде тех же утечек через бэкапы WhatsApp. Поэтому в Telegram существуют два типа чатов: «на 100% удобные» — облачные и «на 100% безопасные» — секретные.

Также основатель Telegram заявил, что у его мессенджера есть собственные серверы, поддержка E2EE для групповых видеозвонков, возможность регистрироваться без номера телефона, а из метаданных Telegram раскрывает только IP-адрес и номер телефона, а кроме того — не базируется в США.

Вскоре к этому треду присоединились и разработчики WhatsApp, которые ответили на сообщение Дурова: