СМИ сообщают, что правительственная комиссия одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые вводят реальные тюремные сроки за незаконный оборот криптовалюты в России. Документ дополняет УК новой статьей 171.7 («Незаконная организация обращения цифровой валюты»), и максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы.

О содержании инициативы рассказывают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, знакомые с законопроектом.

Новая статья устанавливает ответственность за «деятельность по организации оборота цифровой валюты без регистрации или лицензии Банка России». При этом обязательным условием является причинение крупного ущерба или извлечение дохода в крупном размере. Крупным ущербом считается сумма от 3,5 млн рублей, особо крупным — от 13,5 млн рублей. Предварительное расследование нарушений, описанных в статье, будет осуществляться следователями Следственного комитета и ФСБ.

За нарушение в крупном размере будет предусмотрен штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей (либо в размере дохода осужденного за один-два года), принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 000 рублей.

Если преступление было совершено организованной группой или причинило особо крупный ущерб, санкции будут жестче: принудительные работы до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за пять лет.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, под незаконным оборотом криптовалюты в документе понимается деятельность по организации обращения цифровой валюты с нарушением требований российского законодательства.

Законопроект подготовили в Минфине в рамках плана по «обелению» отдельных секторов экономики. Само министерство представило этот перечень в конце января, и он предполагает снижение доли теневого сектора на 1,5 пункта за три года (сейчас 10–12%) и привлечение дополнительных доходов в бюджета (до 1 трлн рублей). Поправки должны вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Напомним, что это не первая инициатива такого рода. Ранее в Госдуму уже внесли поправки в УК и КоАП, которые вводят наказание за нарушения в сфере обмена криптовалюты и за незаконный майнинг.

Обменникам, превысившим ограничения для неквалифицированных инвесторов, грозят штрафы от 700 000 до 1 млн рублей, а должностным лицам — штраф от 30 000 до 50 000 рублей и дисквалификация на один-два года. Для нелегальных майнеров предусмотрена уголовная ответственность: при крупном ущербе — штраф 1,5 млн рублей или принудительные работы, при особо крупном — до пяти лет лишения свободы. Этот пакет тоже должен заработать с 1 июля 2027 года.

Основное регулирование криптовалюты в РФ может вступить в силу раньше — с 1 июля 2026 года. Соответствующий законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» внесли в Госдуму 1 апреля. Документ описывает участников будущего крипторынка: биржи, брокеров, управляющие компании, депозитарии, а также новых игроков — обменники, которым предстоит получать лицензии ЦБ.