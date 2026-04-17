Компания Microsoft пытается сгладить последствия от недавних массовых блокировок аккаунтов разработчиков и вводит ускоренную процедуру для восстановления в Windows Hardware Program.

Напомним, ранее в этом месяце выяснилось, что Microsoft без предупреждения отключила учетные записи авторов популярных проектов, включая WireGuard, VeraCrypt, Windscribe и MemTest86. Это лишило их возможности подписывать драйверы и выпускать обновления для Windows (в том числе критические патчи).

Случившееся вызвало резкую критику со стороны сообщества: разработчики жаловались не только на сам факт блокировки, но и на невозможность быстро связаться с поддержкой и подать апелляцию. В ряде случаев процесс восстановления осложнялся тем, что для подачи обращения требовался активный аккаунт, который как раз был деактивирован.

Тогда представители Microsoft объясняли, что процесс блокировки был автоматическим. Дело в том, что еще в октябре 2025 Microsoft запустила обязательную верификацию аккаунтов для всех участников Windows Hardware Program, не проходивших ее с апреля 2024 года. На проверку отводилось 30 дней, после чего аккаунты блокировались автоматически. В конце марта компания официально подтвердила: все, кто не прошел верификацию, отстранены от программы.

По словам вице-президента компании Скотта Хансельмана (Scott Hanselman), уведомления о необходимости пройти проверку рассылались с октября 2025 года. Однако многие разработчики настаивали, что не получали никаких писем.

На фоне обрушившейся на компанию критики представители Microsoft начали восстанавливать доступ отдельным разработчикам, а теперь сообщили о запуске быстрой процедуры восстановления и разблокировки аккаунтов.

Пострадавшим предлагают подавать запрос через систему поддержки Hardware Program. В обращении необходимо указать четкое обоснование с точки зрения бизнеса и рассказать, как именно будет использоваться доступ к Hardware Dev Center. Подчеркивается, что при этом даже после восстановления аккаунта разработчикам придется выполнить все требования по верификации.

Также в Microsoft признали проблемы в работе поддержки и дали дополнительные рекомендации: например, проверять, из какого аккаунта отправляется запрос, и при необходимости повторно создавать заявку через Copilot. Для тех, кто не может воспользоваться стандартной формой, теперь предусмотрен альтернативный канал связи с поддержкой.

Как долго будет действовать ускоренная процедура, в Microsoft не уточняют. Поэтому разработчикам советуют не затягивать с подачей заявок.